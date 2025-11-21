ua en ru
Пт, 21 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Марина Боржемская рассекретила новые отношения: "Очень особенный период"

Пятница 21 ноября 2025 09:46
UA EN RU
Марина Боржемская рассекретила новые отношения: "Очень особенный период" Марина Боржемская (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Автор: Полина Иваненко

Тренер проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская заговорила о новых отношениях. Оказалось, что сердце блогерши и телезвезды уже не свободно.

Об этом Марина рассказала в интервью РБК-Украина.

Боржемская рассекретила новые отношения

Так, тренер призналась, что сейчас строит новую романтическую историю. Вдаваться в детали Марина не захотела, но объяснила, почему именно так.

"Сейчас в моей жизни есть мужчина, с которым мы встречаемся. Вы первая, кто это услышал. Но, если честно, не хотелось бы вдаваться в детали. Это еще очень ранний и нежный этап. Мне просто хочется сохранить эту историю в определенной такой тишине, чтобы дать ей пространство вырасти. Но точно могу сказать, что это очень особый и теплый период в моей жизни", - сказала Боржемская.

Кроме этого, звезда "Зважених та щасливих" объяснила, какого мужчину хочет видеть рядом с собой. Марина прямо говорит, что ее избранник не должен быть "идеальной картинкой".

"Это тот человек, с которым уютно в тишине. Он должен быть надежный, сильный, искренний, должен любить людей. Он должен уметь слушать и быть рядом, когда трудно. Это тот человек, который уважает мое пространство и не боится моей глубины, не боится моей силы", - призналась тренер.

"Для меня очень важно, чтобы мы были партнерами во всем - в жизни, быту, мечтах. Хочется, чтобы рядом с ним было желание двигаться, открывать новое, но и оставаться просто собой. Это именно о такой искренней и открытой глубине", - добавила она.

&quot;В моєму житті є чоловік&quot;. Марина Боржемська вперше про нові стосунки, схуднення і дітейБоржемская заговорила о новых отношениях (фото: пресс-служба тренера)

Что известно о личной жизни Боржемской

Марине 45 лет, она воспитывает двоих детей - сына Роберта и дочь Оливию. С 1999 по 2018 Боржемская состояла в браке с боксером Вячеславом Узелковым, их развод был громкой темой, о которой говорили в СМИ и соцсетях.

После разрыва отношений со спортсменом Марина не сразу начала строить отношения с другими.

"Каждый мужчина, который появляется в моем Instagram, который со мной пьет кофе, или кто-то идет рядом, или с кем-то поужинала - все думают, что это он. Пока это не он, но для меня - это вызов позволить себе (отношения), и какая я буду в них. Это тоже определенное испытание, потому что я боюсь допускать те ошибки, которые я допускала", - объясняла она в 2024 году.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Статья 5 НАТО для Украины: Axios выяснил, какие гарантии прописаны в "мирном плане" Трампа
Статья 5 НАТО для Украины: Axios выяснил, какие гарантии прописаны в "мирном плане" Трампа
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте