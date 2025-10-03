ua en ru
Блогерша Маремуха призналась, как роды повлияли на ее здоровье: "Были недержания"

Пятница 03 октября 2025 11:18
Блогерша Маремуха призналась, как роды повлияли на ее здоровье: "Были недержания" Виктория Маремуха (фото: instagram.com/vicky_mare)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская блогерша Виктория Маремуха откровенно рассказала о трудностях со здоровьем, с которыми столкнулась после рождения ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Вики.

Как роды повлияли на здоровье Маремухи

По словам модели, после родов у нее возникло опущение передней стенки матки и проблемы с недержанием.

В то же время она отметила, что подобные случаи случаются у многих женщин, однако большинство стесняются об этом говорить.

"Сегодня я прошла первую процедуру лазерного вагинального лечения... После родов иногда случается недержание во время смеха или прыжков. Это нормальная проблема после родов, и ее можно решать. Надеюсь, мой опыт станет кому-то полезным и поддержит тех, кто также ищет ответы", - отметила Маремуха.

Также звезда сообщила, что ей удалось существенно поднять уровень железа после длительного лечения.

Блогерша Маремуха призналась, как роды повлияли на ее здоровье: &quot;Были недержания&quot;Как роды повлияли на здоровье Маремухи (скриншот)

Она подчеркнула, что этого результата ждала давно и теперь чувствует себя намного лучше.

По словам Виктории, через месяц она должна пройти повторный осмотр и тогда поделится результатами терапии.

"Я полгода его пила, меняла препараты, а вырос он с 7 на 17. Наконец - до свидания, железодефицит!" - написала модель.

Напомним, Виктория прославилась благодаря участию во втором сезоне проекта "Супермодель по-украински", где сумела дойти до финала и получила второе место.

Впоследствии девушка появилась в сериалити "Киев днем и ночью", сыграв саму себя, а позже успешно прошла кастинг и получила работу телеведущей на канале "Украина".

В июне 2021 года Маремуха стала женой французского бизнесмена Луи, от которого впоследствии родила сына.

Блогерша Маремуха призналась, как роды повлияли на ее здоровье: &quot;Были недержания&quot;Виктория Маремуха с мужем и сыном (фото: instagram.com/vicky_mare)

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

