Плюс две украинки в основе Australian Open-2026: как прошли финалы квалификации

Четверг 15 января 2026 08:50
UA EN RU
Плюс две украинки в основе Australian Open-2026: как прошли финалы квалификации Фото: Ангелина Калинина (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Пятая и седьмая ракетки Украины - Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина успешно выступили в квалификации Открытого чемпионата Австралии и пробились в основную сетку турнира в Мельбурне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Хет-трик Стародубцевой

Стародубцева (WTA 110) в финальном раунде квалификации в двух сетах обыграла болгарку Викторию Томову (WTA 128) - 7:6 (7:3), 6:2. Матч длился 1 час и 44 минуты и стал первым очным противостоянием теннисисток.

Для украинки это будет третье подряд выступление в основе Australian Open. В 2024 и 2025 годах она завершала турнир в первом круге.

Возвращение Калининой

Калинина (WTA 178) в решающем матче отбора в трех сетах одолела представительницу Польши Майю Хвалинскую (WTA 145) - 5:7, 6:2, 6:1. Поединок длился 2 часа и 25 минут.

Для Ангелины это первый успешный отбор на Australian Open за четыре участия. А в целом - она в пятый раз попала в основную сетку турнира. Ее лучший результат в Мельбурне - третий круг в 2023 году.

Отметим, что Калинина впервые с прошлогоднего Ролан Гаррос сыграет в основе турнира Grand Slam. После травмы, полученной летом 2025 года, она вернулась на корт в декабре и сразу выиграла титул WTA 125 в Лиможе.

Снигур в шаге от основной сетки

Дарья Снигур (WTA 136) не смогла выйти в основную сетку Australian Open-2026. В финале квалификации украинка в трех сетах уступила "нейтральной" белоруске Александре Саснович (WTA 102) - 2:6, 6:0, 2:6. Матч длился 1 час и 45 минут и стал первым очным между теннисистками.

Это было пятое участие Снигур в отборе Australian Open и третья неудачная попытка пробиться в основу. Лучший результат Дарьи в Мельбурне - первый круг основной сетки в 2024 и 2025 годах.

Состав украинок в основе AO-2026

Таким образом, квалификацию Australian Open-2026 преодолели две из трех украинок. Они присоединились в основной сетке к четырем сильнейшим отечественным теннисисткам, получившим прямые пропуска на турнир. Поэтому в основе выступят шестеро украинок.

Украинки в основе Australian Open-2026:

  • Элина Свитолина (WTA 12)
  • Марта Костюк (WTA 20)
  • Даяна Ястремская (WTA 27)
  • Александра Олейникова (WTA 90)
  • Юлия Стародубцева (WTA 110)
  • Ангелина Калинина (WTA 178)

Матчи основной сетки турнира пройдут в Мельбурне с 18 января по 1 февраля.

Ранее мы рассказали, что Даяна Ястремская потерпела унизительное поражение перед стартом Australian Open.

Также узнайте, как украинские теннисистки поднялись в топ-20 WTA после старта сезона-2026.

