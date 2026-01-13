ua en ru
Главная » Развлечения » Спорт

Ястремская с треском провалилась в Аделаиде: унизительное поражение перед стартом Australian Open

Вторник 13 января 2026 12:41
Ястремская с треском провалилась в Аделаиде: унизительное поражение перед стартом Australian Open Фото: Даяна Ястремская (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Третья ракетка Украины и 27-я в мире Даяна Ястремская не смогла преодолеть стартовый раунд турнира серии WTA 500 в австралийской Аделаиде, потерпев разгромное поражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

WTA 500, Аделаида, 1/16 финала

Катерина Синякова (Чехия) - Даяна Ястремская (Украина) - 6:0, 6:1

Детали матча

Соперницей украинки на старте соревнований стала лакилузерка Катерина Синякова (WTA 46). Несмотря на поражение в квалификации, она попала в основную сетку турнира после отказа от участия одной из участниц.

Первый сет прошел при полном преимуществе чешской теннисистки. Украинка допустила несколько ошибок на своей подаче и не смогла навязать борьбу сопернице. Синякова трижды реализовала брейк и не позволила Ястремской выиграть ни одного гейма - 0:6.

На старте второй партии Синякова вновь захватила инициативу, выиграв два первых гейма. Ястремской удалось сократить отставание, однако это очко так и осталось для нее единственным в матче. После этого чешка довела поединок до уверенной победы - 6:1.

Встреча длилась 53 минуты и стала первой очной для теннисисток.

В Аделаиде - без украинок

После поражения Ястремской на турнире в Аделаиде не осталось представительниц Украины.

Ранее с соревнований снялась Марта Костюк, которая дошла до финала турнира WTA в Брисбене и не смогла продолжить выступления из-за плотного графика.

Далее - Australian Open

Сезон-2026 Ястремская начала турниром в Брисбене, где дошла до 1/8 финала и уступила шестой ракетке мира Джессике Пегуле.

Следующим стартом для украинской теннисистки станет Australian Open-2026, матчи основной сетки которого пройдут в Мельбурне с 18 января по 1 февраля.

Ранее мы писали, что единственный украинский теннисист на чемпионате Австралии начал турнир с победы.

Также узнайте, как Калинина и Снигур стартовали в квалификации Australian Open-2026.

Теннис Даяна Ястремская
