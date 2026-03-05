ua en ru
"Любим тебя". Бекхэмы публично обратились к сыну на фоне семейного раскола (фото)

00:07 05.03.2026 Чт
2 мин
Звездные супруги растрогали редкими кадрами с сыном Бруклином, который отрекся от семьи.
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Любим тебя". Бекхэмы публично обратились к сыну на фоне семейного раскола (фото) Бекхэмы пытаются привлечь внимание сына (фото: Getty Images)

Дэвид и Виктория Бекхэмы обратились к старшему сыну Бруклина по случаю его 27-летия. Пара поделилась кадрами из семейного архива, чтобы напомнить, что они все еще любят сына, который ранее публично раскритиковал их поведение.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram-аккаунты звезд.

Больше интересного: Как Меган Маркл вмешалась в скандал семьи Бекхэмов

Как Бекхэмы обратились к сыну

Пара поделилась щемящим кадром, на котором позирует с маленьким Бруклином в бассейне.

На втором, уже черно-белом фото, парень в старшем возрасте позирует с отцом.

В подписи родители поздравили сына с днем рождения и признались в чувствах.

"Мы любим тебя", - написал Дэвид.

Бекхэмы обратились к сыну (скриншоты)

Виктория также показала архивное черно-белое фото с маленьким Бруклином на руках.

"Счастливого 27-летия Бруклину. Я люблю тебя очень сильно", - отметила она.

&quot;Любим тебя&quot;. Бекхэмы публично обратились к сыну на фоне семейного раскола (фото)Как Виктория Бекхэм поздравила сына Бруклина (скриншот)

Публичные обращения прозвучали на фоне напряженных отношений в семье, о которых активно говорят в медиа последние месяцы.

Что известно о расколе в семье Бекхэмов

В начале года Бруклин сделал громкое заявление относительно отношений с родителями. Он заявил, что они годами его контролировали и пытались создать "идеальную" картинку вокруг себя.

"Я не хочу мириться со своей семьей. Меня больше не контролируют, и я впервые отстаиваю свои права", - написал тогда он.

&quot;Любим тебя&quot;. Бекхэмы публично обратились к сыну на фоне семейного раскола (фото)Бруклин с женой (фото: Getty Images)

Кроме того, парень обвинил родных в попытках разрушить его отношения с женой Николой Пельтц. Он подтвердил слухи о поведении Виктории на свадьбе.

Как выяснилось, дизайнер разрушила первый танец молодоженов. Более того, по словам жениха, заставила "чувствовать себя неудобно и униженно".

"Моя мама вмешалась в наш первый танец с женой, который должен был стать кульминацией вечера", - заявил Бруклин.

&quot;Любим тебя&quot;. Бекхэмы публично обратились к сыну на фоне семейного раскола (фото)Дэвид и Виктория (фото: Getty Images)

Близкие к семье источники сообщали, что Дэвид и Виктория неоднократно предлагали сыну и его жене встретиться и обсудить ситуацию. В то же время другие инсайдеры отрицали, что попытки были настолько активными.

Сами супруги официально ситуацию не комментировали. Ранее Дэвид сделал заявление, которое восприняли как реакцию на слова сына. Он отметил, что дети имеют право ошибаться.

Еще больше интересного:

Как Марк Энтони прокомментировал скандал в семье Бекхэмов

Дэвид Бекхэм получил рыцарское звание.

