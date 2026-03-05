ua en ru
"Любимо тебе". Бекхеми публічно звернулися до сина на тлі сімейного розколу (фото)

00:07 05.03.2026 Чт
2 хв
Зіркове подружжя зворушило рідкісними кадрами з сином Брукліном, який відрікся від родини.
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Любимо тебе". Бекхеми публічно звернулися до сина на тлі сімейного розколу (фото) Бекхеми намагаються привернути увагу сина (фото: Getty Images)

Девід і Вікторія Бекхеми звернулися до старшого сина Брукліна з нагоди його 27-річчя. Пара поділилася кадрами з сімейного архіву, аби нагадати, що вони все ще люблять сина, який раніше публічно розкритикував їхню поведінку.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram-акаунти зірок.

Як Бекхеми звернулися до сина

Пара поділилася щемливим кадром, на якому позує з маленьким Брукліном в басейні.

На другому, чорно-білому фото, хлопець у старшому віці позує з батьком.

У підписі батьки привітали сина з днем народження та зізналися в почуттях.

"Ми любимо тебе", - написав Девід.

Бекхеми звернулися до сина (скриншоти)

Вікторія також показала архівне чорно-біле фото з маленьким Брукліном на руках.

"Щасливого 27-річчя Брукліне. Я люблю тебе дуже сильно", - зазначила вона.

&quot;Любимо тебе&quot;. Бекхеми публічно звернулися до сина на тлі сімейного розколу (фото)Як Вікторія Бекхем привітала сина Брукліна (скриншот)

Публічні звернення пролунали на тлі напружених стосунків у родині, про які активно говорять у медіа останні місяці.

Що відомо про розкол в сім’ї Бекхемів

На початку року Бруклін зробив гучну заяву щодо стосунків з батьками. Він заявив, що вони роками його контролювали та намагалися створити "ідеальну" картинку навколо себе.

"Я не хочу миритися зі своєю сім’єю. Мене більше не контролюють, і я вперше відстоюю свої права", - написав тоді він.

&quot;Любимо тебе&quot;. Бекхеми публічно звернулися до сина на тлі сімейного розколу (фото)Бруклін з дружиною (фото: Getty Images)​​​​​​​

Крім того, хлопець звинуватив рідних у спробах зруйнувати його стосунки з дружиною Ніколою Пельтц. Він підтвердив чутки про поведінку Вікторії на весіллі.

Як з’ясувалося, дизайнерка зруйнувала перший танець молодят. Ба більше, за словами нареченого, змусила "почуватися незручно та принижено".

"Моя мама втрутилася в наш перший танець із дружиною, який мав стати кульмінацією вечора", - заявив Бруклін.

&quot;Любимо тебе&quot;. Бекхеми публічно звернулися до сина на тлі сімейного розколу (фото)Девід та Вікторія (фото: Getty Images)​​​​​​​

Близькі до родини джерела повідомляли, що Девід і Вікторія неодноразово пропонували синові та його дружині зустрітися й обговорити ситуацію. Водночас інші інсайдери заперечували, що спроби були настільки активними.

Саме подружжя офіційно ситуацію не коментувало. Раніше Девід зробив заяву, яку сприйняли як реакцію на слова сина. Він зазначив, що діти мають право помилятися.

