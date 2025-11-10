ua en ru
"Ливерпуль" снова проваливается: худший старт чемпиона АПЛ за последние годы

Понедельник 10 ноября 2025 21:45
"Ливерпуль" снова проваливается: худший старт чемпиона АПЛ за последние годы "Ливерпуль" (фото: instagram.com/liverpoolfc)
Автор: Екатерина Урсатий

Действующий чемпион Англии "Ливерпуль" переживает сложный старт сезона АПЛ 2025/26. После разгрома от "Манчестер Сити" команда Арне Слота набрала всего 18 очков в первых 11 турах и оказалась среди худших стартов среди действующих чемпионов в истории лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический портал Opta.

Один из худших стартов среди чемпионов

В 11-м туре чемпионата Англии мерсисайдцы потерпели разгром от "Манчестер Сити" со счетом 0:3.

Подопечные Хосепа Гвардиолы оформили преимущество еще до перерыва, а финальную точку в матче поставил бельгиец Жереми Доку дальним ударом во втором тайме.

После первых 11 туров "красные" имеют лишь 18 очков (шесть побед и пять поражений).

Такой результат отправил команду в топ-5 чемпионов с худшим стартом в сезоне защиты титула с момента основания Премьер-лиги в 1992 году.

Среди антирекордсменов:

  • "Челси" (2015/16) - 11 очков
  • "Лестер" (2016/17) - 12 очков
  • "Блэкберн" (1995/96) - 14 очков
  • "Ливерпуль" (2025/26) - 18 очков
  • "Манчестер Юнайтед" (2001/02) - 18 очков

Худший показатель принадлежит "Челси" Жозе Моуринью, который после 11 туров сезона 2015/16 получил лишь 11 баллов.

Позиция в таблице и следующий соперник

После 11 туров "Ливерпуль" идет восьмым в турнирной таблице, отставая от лидера "Арсенала" на восемь очков.

Следующую игру команда проведет после международной паузы - 22 ноября на выезде против "Ноттингем Форест", за который выступает украинец Александр Зинченко.

Ливерпуль Футбол
