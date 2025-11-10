"Ліверпуль" знову провалюється: найгірший старт чемпіона АПЛ за останні роки

Чинний чемпіон Англії "Ліверпуль" переживає складний старт сезону АПЛ 2025/26. Після розгрому від "Манчестер Сіті" команда Арне Слота набрала всього 18 очок у перших 11 турах і опинилася серед найгірших стартів серед чинних чемпіонів в історії ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний портал Opta .

Один із найгірших стартів серед чемпіонів

В 11-м туре чемпионата Англии мерсисайдцы потерпели разгром от "Манчестер Сити" со счетом 0:3.

Подопечные Хосепа Гвардиолы оформили преимущество еще до перерыва, а финальную точку в матче поставил бельгиец Жереми Доку дальним ударом во втором тайме.

Після перших 11 турів "червоні" мають лише 18 очок (шість перемог та п’ять поразок).

Такий результат відправив команду у топ-5 чемпіонів із найгіршим стартом у сезоні захисту титулу від моменту заснування Прем’єр-ліги у 1992 році.

Серед антирекордсменів:

"Челсі" (2015/16) - 11 очок

"Лестер" (2016/17) - 12 очок

"Блекберн" (1995/96) - 14 очок

"Ліверпуль" (2025/26) - 18 очок

"Манчестер Юнайтед" (2001/02) - 18 очок

Найгірший показник належить "Челсі" Жозе Моурінью, який після 11 турів сезону 2015/16 здобув лише 11 балів.

Позиція в таблиці та наступний суперник

Після 11 турів "Ліверпуль" йде восьмим у турнірній таблиці, відстаючи від лідера "Арсеналу" на вісім очок.

Наступну гру команда проведе після міжнародної паузи - 22 листопада на виїзді проти "Ноттінгем Форест", за який виступає українець Олександр Зінченко.