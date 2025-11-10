"Ліверпуль" знову провалюється: найгірший старт чемпіона АПЛ за останні роки
Чинний чемпіон Англії "Ліверпуль" переживає складний старт сезону АПЛ 2025/26. Після розгрому від "Манчестер Сіті" команда Арне Слота набрала всього 18 очок у перших 11 турах і опинилася серед найгірших стартів серед чинних чемпіонів в історії ліги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний портал Opta.
Один із найгірших стартів серед чемпіонів
В 11-м туре чемпионата Англии мерсисайдцы потерпели разгром от "Манчестер Сити" со счетом 0:3.
Подопечные Хосепа Гвардиолы оформили преимущество еще до перерыва, а финальную точку в матче поставил бельгиец Жереми Доку дальним ударом во втором тайме.
Після перших 11 турів "червоні" мають лише 18 очок (шість перемог та п’ять поразок).
Такий результат відправив команду у топ-5 чемпіонів із найгіршим стартом у сезоні захисту титулу від моменту заснування Прем’єр-ліги у 1992 році.
Серед антирекордсменів:
- "Челсі" (2015/16) - 11 очок
- "Лестер" (2016/17) - 12 очок
- "Блекберн" (1995/96) - 14 очок
- "Ліверпуль" (2025/26) - 18 очок
- "Манчестер Юнайтед" (2001/02) - 18 очок
Найгірший показник належить "Челсі" Жозе Моурінью, який після 11 турів сезону 2015/16 здобув лише 11 балів.
Позиція в таблиці та наступний суперник
Після 11 турів "Ліверпуль" йде восьмим у турнірній таблиці, відстаючи від лідера "Арсеналу" на вісім очок.
Наступну гру команда проведе після міжнародної паузи - 22 листопада на виїзді проти "Ноттінгем Форест", за який виступає українець Олександр Зінченко.
Раніше стало відомо, що головний тренер збірної України Сергій Ребров вчергове став батьком.
Також дізнайтеся, як зіграли вітчизняні легіонери в топ-лігах перед матчами збірної.
Крім того, ми писали, що п'ять українців потрапили у символічну збірну Ліги конференцій.