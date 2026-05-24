Только вернулась в Киев: Фреймут показала поврежденную квартиру после удара РФ (фото)

10:56 24.05.2026 Вс
2 мин
Телеведущая вместе с детьми провела ночь в укрытии, а затем показала выбитые окна в своем доме
aimg Иванна Пашкевич
Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
В ночь на 24 мая Киев подвергся одной из самых массированных атак РФ за последнее время. Среди тех, кто прятался в укрытии во время обстрела, была и Ольга Фреймут с детьми. После взрывов телеведущая показала поврежденную квартиру.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

В своих Stories Фреймут сперва опубликовала кадр с паркинга. На фото в автомобиле спали ее сын и дочь.

Ольга Фреймут показала квартиру после атаки РФ (скриншот)

Впоследствии телеведущая вышла на связь уже из своей квартиры и показала последствия обстрела.

Из-за взрывной волны в доме выбило окна, а пол засыпало осколками стекла.

На обнародованном фото видно поврежденное окно и разрушения внутри квартиры.

"Это страшная ночь. Моя квартира сейчас", - написала знаменитость.

Ольга Фреймут показала квартиру после атаки РФ (скриншот)

Известно, что в Киев телеведущая вернулась только накануне. Вечером 23 мая Фреймут приехала из Лондона вместе с детьми, а уже примерно через пять часов Россия начала массированную атаку на столицу.

С начала полномасштабного вторжения Ольга Фреймут живет с семьей в Великобритании. В то же время она периодически приезжает в Украину.

Что известно об атаке на Киев 24 мая

Массированный удар по столице начался в ночь на 24 мая. По предварительной информации, в первые минуты атаки российские войска выпустили по Киеву не менее восьми баллистических ракет типа "Искандер".

Параллельно город атаковали ударные беспилотники.

По данным городских властей, по состоянию на утро было известно о 44 пострадавших, среди которых есть дети. 28 человек госпитализировали, трое находились в тяжелом состоянии. Также сообщалось о двух погибших.

Повреждения и пожары фиксировали почти во всех районах столицы. В результате атаки пострадали многоэтажные и частные дома, школы, общежития, бизнес-центры, автомобили, торговые объекты и станции метро.

Из-за последствий взрывной волны временно закрывали станцию метро "Лукьяновская", а также ограничивали работу входа на станцию "Крещатик".

Россия ударила "Орешником" по Киевской области, - Игнат
Железо вместо людей. Как офицер ВСУ создал уникальную роту с роботами
Железо вместо людей. Как офицер ВСУ создал уникальную роту с роботами