Головна » Розваги » Шоу бізнес

Лише повернулася до Києва: Фреймут показала пошкоджену квартиру після удару РФ (фото)

10:56 24.05.2026 Нд
2 хв
Телеведуча разом із дітьми провела ніч в укритті, а згодом показала вибиті вікна у своєму помешканні
aimg Іванна Пашкевич
Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
У ніч на 24 травня Київ зазнав однієї з наймасованіших атак РФ за останній час. Серед тих, хто ховався в укритті під час обстрілу, була й Ольга Фреймут із дітьми. Після вибухів телеведуча показала пошкоджену квартиру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

У своїх Stories Фреймут спершу опублікувала кадр з паркінгу. На фото в автомобілі спали її син і донька.

Ольга Фреймут показала квартиру після атаки РФ (скріншот)

Згодом телеведуча вийшла на зв’язок уже зі своєї квартири та показала наслідки обстрілу.

Через вибухову хвилю у помешканні вибило вікна, а підлогу засипало уламками скла.

На оприлюдненому фото видно пошкоджене вікно та руйнування всередині квартири.

"Це страшна ніч. Моя квартира зараз", - написала знаменитість.

Ольга Фреймут показала квартиру після атаки РФ (скріншот)

Відомо, що до Києва телеведуча повернулася лише напередодні. Увечері 23 травня Фреймут приїхала з Лондона разом із дітьми, а вже приблизно за п’ять годин Росія розпочала масовану атаку на столицю.

З початку повномасштабного вторгнення Ольга Фреймут живе з родиною у Великій Британії. Водночас вона періодично приїжджає в Україну.

Що відомо про атаку на Київ 24 травня

Масований удар по столиці розпочався в ніч на 24 травня. За попередньою інформацією, у перші хвилини атаки російські війська випустили по Києву щонайменше вісім балістичних ракет типу "Іскандер".

Паралельно місто атакували ударні безпілотники.

За даними міської влади, станом на ранок було відомо про 44 постраждалих, серед яких є діти. 28 людей госпіталізували, троє перебували у тяжкому стані. Також повідомлялося про двох загиблих.

Пошкодження та пожежі фіксували майже в усіх районах столиці. Внаслідок атаки постраждали багатоповерхові та приватні будинки, школи, гуртожитки, бізнес-центри, автомобілі, торговельні об’єкти та станції метро.

Через наслідки вибухової хвилі тимчасово закривали станцію метро "Лук’янівська", а також обмежували роботу входу до станції "Хрещатик".

Росія вдарила "Орєшніком" по Київщині, - Ігнат
Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами