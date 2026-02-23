Диктатура, как в Зимбабве: Гераскевич бросил вызов МОК и требует отставки Ковентри

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которого отстранили от участия в Олимпиаде-2026, выступил с жесткой критикой руководства Международного олимпийского комитета. Атлет призвал президента организации Кирсти Ковентри уйти в оставку из-за "провала" Игр и давления на украинских спортсменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление атлета в эфире "Общественного вещания".

Последний спич Ковентри

Гераскевич, который вернулся в Украину после дисквалификации, заявил, что больше не верит руководству организации. По его словам, новоизбранная глава МОК Кирсти Ковентри привнесла в управление методы, которые вредят олимпийским ценностям.

"Похоже, что госпожа Ковентри собрала с собой из Зимбабве диктатуру, которую пытается привезти в МОК. К сожалению, эта диктатура убивает олимпийское движение, она вредит всем", - заявил спортсмен.

Он также убежден, что Ковентри должна покинуть пост, поскольку она "абсолютно завалила Олимпийские игры", а скандал вокруг дисквалификации отвлек внимание от других атлетов и нивелировал ценности движения.

"Спич Ковентри на церемонии закрытия Олимпийских игр должен стать ее последним на этом посту", - подчеркнул скелетонист.

Отстранение без объяснений

Гераскевича отстранили от соревнований в день первого старта за намерение выступить в "шлеме памяти" с изображениями погибших на войне украинских спортсменов. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию украинца.

Владислав отметил, что МОК до сих пор не предоставил четких объяснений, что именно он нарушил. Он также подчеркнул, что действия организации играют на руку российской пропаганде.

"Предыдущий глава МОК Томас Бах говорил: "Мы еще увидим, кто был на правильной стороне истории". И мы видим, что МОК сейчас не на правильной стороне истории, а Олимпийские игры были активно использованы в российской пропаганде, способствующей убийству людей - мы видим это, учитывая российские флаги на трибунах. Это противоположное тому, что защищают олимпийские ценности", - уверен Гераскевич.

Давление на украинскую символику

Отечественный олимпиец также назвал "абсурдом" и "пренебрежением" многочисленные запреты на украинскую атрибутику во время Игр. В частности, под санкции попали: шлемы Олега Гандея с цитатой Лины Костенко и Екатерины Коцар с надписью: "Будь смелым как украинцы".

"Мы имеем запрет на распространение стихов Лины Костенко, что является абсурдным, потому что это наше культурное наследие. Соответственно, это огромное давление на нашу команду и пренебрежение к нашему народу", - заявил атлет.

Протесты вместо бойкота

Несмотря на негативный опыт, Гераскевич считает, что участие в Играх было полезным, поскольку мир снова заговорил об Украине. На будущее он советует спортсменам не бойкотировать соревнования в одиночку, а формировать большую коалицию или прибегать к протестам непосредственно во время стартов.

"Эта коалиция должна быть достаточно большая, чтобы МОК понимал риски того, что это может превратиться в новую организацию, которая будет объединять олимпийские виды спорта, и будет проводить их просто без МОК. Второй вариант, который я могу посоветовать спортсменам, это проводить протесты на соревнованиях. Конечно в рамках правил, как вы их понимаете. Если МОК относится пренебрежительно, не уважает вашу трагедию, вас лично, то почему вы в этой ситуации должны уважать МОК", - подытожил Гераскевич.