"Стала неинтересной". Иво Бобул честно о Билык, Поляковой, Кароль и других звездах

Вторник 27 января 2026 20:10
"Стала неинтересной". Иво Бобул честно о Билык, Поляковой, Кароль и других звездах Иво Бобул высказался о звездных коллегах (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Народный артист Украины Иво Бобул не побоялся высказать мнение о звездных коллегах по сцене. Он оценил достижения Ирины Билык, Тины Кароль, Оли Поляковой, Димы Монатика и других.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Бобула Гордону.

Ирина Билык

Бобул считает коллегу хорошей певицей, но она осталась в пределах старого репертуара.

"Одна беда у Иры. Она красиво пела свой репертуар, а дальше же не пошло. Она осталась в этом репертуаре. Ее аудитория ушла, выросла. Она стала уже неинтересной. Те начали искать другое. Она осталась немного в своем коконе. Популярность есть, концерты есть, но мне хотелось бы, чтобы она немного..." - поделился артист.

&quot;Стала неинтересной&quot;. Иво Бобул честно о Билык, Поляковой, Кароль и других звездахИрина Билык (фото: facebook.com/bilyk.iryna)

Наталья Могилевская

Здесь Иво отметил работоспособность и профессионализм.

"С чертенятами в глазах. Она все сделала для того, чтобы быть в форме и такой, какой была. Значит, надо иметь уважение к себе, любить себя и понимать, для чего это делаешь, потому что зрители придут, они должны видеть тебя. И танцы, и то, что она же везде была, поэтому она собрала такой хороший конгломерат. Молодец", - сказал певец.

&quot;Стала неинтересной&quot;. Иво Бобул честно о Билык, Поляковой, Кароль и других звездахНаталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Александр Пономарев

Бобул недоволен манерой подачи голоса и репертуаром артиста.

"Певец одной песни - "Зранку до ночі". Когда я впервые услышал, просто остолбенел от исполнения. Ну, в то время не было таких певцов вообще. Они только начинали выходить, а потом что пел? Его голос немного зажат, он не открыт. Когда он поет, у меня болит горло. Саша, это мое профессиональное впечатление как певца", - отметил он.

DZIDZIO

Тут Бобул раскритиковал приверженность исполнителя к высоким нотам.

"У него хороший баритон, красивый, но зачем лезть на высокие ноты? Когда он поет "Маричку", звучит некрасиво. Никто ему этого не подскажет, а так не должно быть, а должно быть красиво", - заявил он.

&quot;Стала неинтересной&quot;. Иво Бобул честно о Билык, Поляковой, Кароль и других звездахПономарев и DZIDZIO (фото: facebook.com/OleksandrPonomaryov)

Тина Кароль

А вот она получила комплименты.

"Певица европейского сорта, так будем говорить. Да, она могла бы там себя где-то найти. Не где-то, а даже хорошо найти себя. Но и здесь нашла свой репертуар, свою тропу. Молодец", - считает Бобул.

&quot;Стала неинтересной&quot;. Иво Бобул честно о Билык, Поляковой, Кароль и других звездахТина Кароль (фото: facebook.com/tina.karol)

Светлана Лобода

"Я помню, когда она впервые появилась. Я, конечно, ничего не понял, что это такое. Кому-то она понравилась, кому-то - нет. Имеет право на жизнь", - подчеркнул он

Оля Полякова

А вот Оля для артиста имеет особое значение. Он восхищается ее профессиональными достижениями.

"Это красавица. Я уважаю ее за работоспособность, за то, что она, несмотря на все, делает то, что люди любят. Она шоувумен", - заявил Иво.

&quot;Стала неинтересной&quot;. Иво Бобул честно о Билык, Поляковой, Кароль и других звездахОля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Дима Монатик

Тут Бобул вспомнил момент во время одного из концертов, который, очевидно, его разочаровал. Он назвал коллегу артистом на любителя.

"В Жовтневому была музыкальная передача, и мы переодевались в одном помещении. Ни привет, ни до свидания. Я думаю, в наше время мы вставали, здоровались, - пофиг, мороз", - вспомнил Бобул.

"Мы же протоптали дорогу, а потом ты уже пришел, когда дорога уже протоптана, хоть маленькое уважение... Меня принимали намного лучше, чем его. Он имеет право на свою жизнь. И первый раз, когда услышал его - бегает по сцене, маленький такой", - добавил он.

&quot;Стала неинтересной&quot;. Иво Бобул честно о Билык, Поляковой, Кароль и других звездахДима Монатик (фото: instagram.com/monatik_official)

Напомним, ранее Бобул высказался о смерти Степана Гиги и объяснил свое отсутствие на похоронах.

