Лилия Ребрик рассказала, как поддерживает "огонек" в отношениях после 13 лет брака

Секреты супругов Ребрик и Дикого

Лилия призналась, что они с Андреем имеют четкую договоренность, которая помогает избегать эмоциональных решений в моменты недоразумений. Пара никогда не использует угрозы разрывом как аргумент в споре.

"Мы договорились, что ни в одной непонятной ситуации не говорим слово "развод". Если кто-то уже скажет, значит что-то должно быть. Я знаю пары, которые бросают этим словом направо-налево, но мы для себя выбрали другую тональность", - делится Ребрик.

По словам ведущей, из-за ее эмоциональной и энергозатратной профессии, дома она всегда искала "штиля". И именно Андрей стал тем человеком, который обеспечил этот покой.

Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Мы не ссоримся. Мы умеем говорить, договариваться и допускать мнение другого. Когда у тебя нет цели самоутверждаться за счет партнера, это превращается в совместную упряжку", - говорит звезда.

Лилия шутит, что с появлением третьей дочери их романтические свидания превратились в настоящий квест. Супругам приходится буквально "прятаться" от детей, чтобы побыть наедине хотя бы несколько минут.

"Мы реально как те подростки. У нас до сих пор есть огонек в отношениях. Сейчас с тремя детьми - это вообще квест побыть где-то вдвоем, уединиться. Потому что в какой-то момент Адель может просто зайти в комнату и сказать: "Ку-ку". Но мы относимся к этому с юмором", - рассказывает Лилия.

Ведущая уверена: секрет счастья - в совместных мечтах и отсутствии желания тратить драгоценное время на конфликты.