ua en ru
Пт, 30 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Лига Европы: кто вышел в плей-офф и когда жеребьевка

Пятница 30 января 2026 08:27
UA EN RU
Лига Европы: кто вышел в плей-офф и когда жеребьевка "Рома" Артема Довбика вышла в 1/8 финала (фото: x.com/OfficialASRoma)
Автор: Андрей Костенко

В Лиге Европы УЕФА сезона-2025/26 завершился основной раунд. По итогам восьмого тура стали известны команды, которые напрямую попали в 1/8 финала и участники стыковых поединков плей-офф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Кто гарантировал себе топ-8 и плей-офф

Формат турнира, как и в Лиге чемпионов, предусматривал прямой выход в 1/8 финала для восьми лучших команд. Еще 16 клубов, финишировавших на позициях с 9-й по 24-ю, сыграют в стыковом раунде плей-офф, где распределение на сеяных и несеяных зависело от места в таблице.

Перед заключительным туром только две команды досрочно обеспечили себе места в восьмерке лучших - французский "Лион" и английская "Астон Вилла". Остальные участники 1/8 финала определялись именно в последнем туре.

Лига Европы: кто вышел в плей-офф и когда жеребьевка

Победителем основного этапа стал "Лион", который опередил "Астон Виллу" по дополнительным показателям. Третьим в таблице финишировал датский "Мидтьюлланн".

В элитную восьмерку смогла пробиться и "Рома" Артема Довбыка. Римский клуб завершил основной раунд на восьмой позиции: итальянцы по дополнительным показателям опередили бельгийский "Генк".

Всего в топ-8 - представители семи чемпионатов. Два клуба в 1/8 финала делегировала Португалия - "Порту" и "Брагу".

Прямые путевки в 1/8 финала получили:

  • "Лион" (Франция), "Астон Вилла" (Англия), "Мидтьюлланн" (Дания), "Бетис" (Испания), "Порту" и "Брага" (Португалия), "Фрайбург" (Германия), "Рома" (Италия)

В стыковых матчах плей-офф сыграют:

  • Сеяные: "Генк" (Бельгия), "Болонья" (Италия), "Штутгарт" (Германия), "Ференцварош" (Венгрия), "Ноттингем Форест" (Англия), "Виктория" (Чехия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Сельта" (Испания)
  • Несеянные: ПАОК (Греция), "Лилль" (Франция), "Фенербахче" (Турция), "Панатинаикос" (Греция), "Селтик" (Шотландия), "Лудогорец" (Болгария), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Бранн" (Норвегия)

Остальные 12 участников, среди которых и обидчик киевского "Динамо" - тельавивский "Маккаби" - завершили выступления в еврокубках. Отметим, что израильский клуб, который не пустил чемпионов Украины в основной раунд ЛЕ, финишировал в таблице последним, получив лишь одно очко.

Лига Европы: кто вышел в плей-офф и когда жеребьевка

Когда жеребьевка и плей-офф

Жеребьевка стыковых матчей плей-офф состоится 30 января. Начало церемонии - в 14:00 по киевскому времени. Сами поединки состоятся 19 и 26 февраля.

Матчи 1/8 финала стартуют 12 и 19 марта, а жеребьевка этой стадии пройдет в конце февраля.

Ранее мы сообщили, что гол Трубина "Реалу" признали лучшим в Лиге чемпионов.

Также узнайте результаты матчей последнего тура и итоги основного этапа ЛЧ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Лига Европы Рома Артем Довбик
Новости
На Днепропетровщине отменили ряд поездов из-за ситуации с безопасностью
На Днепропетровщине отменили ряд поездов из-за ситуации с безопасностью
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве