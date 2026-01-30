Лига Европы: кто вышел в плей-офф и когда жеребьевка

В Лиге Европы УЕФА сезона-2025/26 завершился основной раунд. По итогам восьмого тура стали известны команды, которые напрямую попали в 1/8 финала и участники стыковых поединков плей-офф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Кто гарантировал себе топ-8 и плей-офф

Формат турнира, как и в Лиге чемпионов, предусматривал прямой выход в 1/8 финала для восьми лучших команд. Еще 16 клубов, финишировавших на позициях с 9-й по 24-ю, сыграют в стыковом раунде плей-офф, где распределение на сеяных и несеяных зависело от места в таблице.

Перед заключительным туром только две команды досрочно обеспечили себе места в восьмерке лучших - французский "Лион" и английская "Астон Вилла". Остальные участники 1/8 финала определялись именно в последнем туре.

Победителем основного этапа стал "Лион", который опередил "Астон Виллу" по дополнительным показателям. Третьим в таблице финишировал датский "Мидтьюлланн".

В элитную восьмерку смогла пробиться и "Рома" Артема Довбыка. Римский клуб завершил основной раунд на восьмой позиции: итальянцы по дополнительным показателям опередили бельгийский "Генк".

Всего в топ-8 - представители семи чемпионатов. Два клуба в 1/8 финала делегировала Португалия - "Порту" и "Брагу".

Прямые путевки в 1/8 финала получили:

"Лион" (Франция), "Астон Вилла" (Англия), "Мидтьюлланн" (Дания), "Бетис" (Испания), "Порту" и "Брага" (Португалия), "Фрайбург" (Германия), "Рома" (Италия)

В стыковых матчах плей-офф сыграют:

Сеяные: "Генк" (Бельгия), "Болонья" (Италия), "Штутгарт" (Германия), "Ференцварош" (Венгрия), "Ноттингем Форест" (Англия), "Виктория" (Чехия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Сельта" (Испания)

"Генк" (Бельгия), "Болонья" (Италия), "Штутгарт" (Германия), "Ференцварош" (Венгрия), "Ноттингем Форест" (Англия), "Виктория" (Чехия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Сельта" (Испания) Несеянные: ПАОК (Греция), "Лилль" (Франция), "Фенербахче" (Турция), "Панатинаикос" (Греция), "Селтик" (Шотландия), "Лудогорец" (Болгария), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Бранн" (Норвегия)

Остальные 12 участников, среди которых и обидчик киевского "Динамо" - тельавивский "Маккаби" - завершили выступления в еврокубках. Отметим, что израильский клуб, который не пустил чемпионов Украины в основной раунд ЛЕ, финишировал в таблице последним, получив лишь одно очко.

Когда жеребьевка и плей-офф

Жеребьевка стыковых матчей плей-офф состоится 30 января. Начало церемонии - в 14:00 по киевскому времени. Сами поединки состоятся 19 и 26 февраля.

Матчи 1/8 финала стартуют 12 и 19 марта, а жеребьевка этой стадии пройдет в конце февраля.