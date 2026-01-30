ua en ru
Ліга Європи: хто вийшов у плей-офф та коли жеребкування

П'ятниця 30 січня 2026 08:27
Ліга Європи: хто вийшов у плей-офф та коли жеребкування "Рома" Артема Довбика вийшла в 1/8 фіналу (фото: x.com/OfficialASRoma)
Автор: Андрій Костенко

У Лізі Європи УЄФА сезону-2025/26 завершився основний раунд. За підсумками восьмого туру стали відомі команди, які напряму потрапили до 1/8 фіналу та учасники стикових поєдинків плей-офф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Хто гарантував собі топ-8 та плей-офф

Формат турніру, як і в Лізі чемпіонів, передбачав прямий вихід до 1/8 фіналу для восьми найкращих команд. Ще 16 клубів, що фінішували на позиціях з 9-ї по 24-ту, зіграють у стиковому раунді плей-офф, де розподіл на сіяних і несіяних залежав від місця в таблиці.

Перед заключним туром лише дві команди достроково забезпечили собі місця у вісімці найкращих – французький "Ліон" та англійська "Астон Вілла". Решта учасників 1/8 фіналу визначалися саме в останньому турі.

Переможцем основного етапу став "Ліон", який випередив "Астон Віллу" за додатковими показниками. Третім у таблиці фінішував данський "Мідтьюлланн".

До елітної вісімки змогла пробитися і "Рома" Артема Довбика. Римський клуб завершив основний раунд на восьмій позиції: італійці за додатковими показниками випередили бельгійський "Генк".

Загалом у топ-8 – представники семи чемпіонатів. Два клуби до 1/8 фіналу делегувала Португалія – "Порту" та "Брагу".

Прямі путівки до 1/8 фіналу отримали:

  • "Ліон" (Франція), "Астон Вілла" (Англія), "Мідтьюлланн" (Данія), "Бетіс" (Іспанія), "Порту" та "Брага" (Португалія), "Фрайбург" (Німеччина), "Рома" (Італія)

В стикових матчах плей-офф зіграють:

  • Сіяні: "Генк" (Бельгія), "Болонья" (Італія), "Штутгарт" (Німеччина), "Ференцварош" (Угорщина), "Ноттінгем Форест" (Англія), "Вікторія" (Чехія), "Црвена Звезда" (Сербія), "Сельта" (Іспанія)
  • Несіяні: ПАОК (Греція), "Лілль" (Франція), "Фенербахче" (Туреччина), "Панатінаїкос" (Греція), "Селтік" (Шотландія), "Лудогорець" (Болгарія), "Динамо" Загреб (Хорватія), "Бранн" (Норвегія)

Інші 12 учасників, серед яких і кривдник київського "Динамо" – тельавівський "Маккабі" – завершили виступи в єврокубках. Зазначимо, що ізраїльський клуб, який не пустив чемпіонів України до основного раунду ЛЄ, фінішував у таблиці останнім, здобувши лише одне очко.

Коли жеребкування та плей-офф

Жеребкування стикових матчів плей-офф відбудеться 30 січня. Початок церемонії – о 14:00 за київським часом. Самі поєдинки відбудуться 19 та 26 лютого.

Матчі 1/8 фіналу стартують 12 і 19 березня, а жеребкування цієї стадії пройде наприкінці лютого.

Раніше ми повідомили, що гол Трубіна "Реалу" визнали найкращим у Лізі чемпіонів.

Також дізнайтеся результати матчів останнього туру та підсумки основного етапу ЛЧ.

