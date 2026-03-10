"Галатасарай" шокировал Европу: быстрый гол оставил "Ливерпуль" без ответа в ЛЧ
"Ливерпуль" уступил "Галатасараю" в первом поединке 1/8 финала ЛЧ. Стамбульский клуб второй раз за сезон одолел англичан, реализовав быстрый гол. Судьба путевки в четвертьфинал решится в Англии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат мачей.
Быстрый гол и уверенная оборона "львов"
Турецкий коллектив, который попал в эту стадию из-за изнурительных стыковых матчей против "Ювентуса" (общий счет 7:5), продемонстрировал лучшую готовность на старте встречи.
Уже на 7-й минуте "Галатасарай" вышел вперед.
После подачи с углового Марио Лемина выиграл позиционную борьбу в центре штрафной и точным ударом головой с близкого расстояния отправил мяч в сетку.
VAR против мерсисайдцев
Во второй половине игры подопечные Арне Слота перехватили инициативу и пытались отыграться.
На 72-й минуте англичанам удалось забить гол, однако радость гостей была преждевременной.
После вмешательства системы VAR главный арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав игру рукой со стороны защитника Ибраимы Конате.
Статистические итоги и реванш на "Энфилде"
Это поражение стало для "Ливерпуля" уже третьим в текущем розыгрыше турнира. Примечательно, что мерсисайдцы второй раз в сезоне уступают именно "Галатасараю" с идентичным результатом 1:0 (первая неудача случилась на этапе основного раунда).
Еще одно фиаско "красные" потерпели дома от ПСВ (1:4).
Зато стамбульцы продолжают успешную серию, одержав четвертую победу подряд во всех турнирах.
Единственным поражением команды за последнее время остается проигрыш "Ювентусу" (2:3) в дополнительное время ответного матча стыкового раунда.
Ответный матч между командами состоится в Англии на следующей неделе.
Поединок запланирован на среду, 18 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.