Повторил легендарный рекорд "Шахтера": звезда АПЛ оформил невероятный покер в ЛЧ

Во вторник, 18 февраля, состоялась вторая порция первых поединков стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/26. Игровой вечер запомнился сенсационным фиаско миланского гранда и редким бомбардирским рекордом в Азербайджане.

Исторический вечер в Баку и рекорд экс-звезды "Шахтера"

Английский "Ньюкасл" фактически гарантировал себе место в следующем раунде, разгромив "Карабах" на его поле со счетом 1:6.

Главным героем встречи стал вингер "сорок" Энтони Гордон. 24-летний футболист продемонстрировал невероятную эффективность, реализовав два одиннадцатиметровых удара и дважды отличившись с игры.

По данным Opta, Гордон стал лишь вторым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить четыре мяча в течение первого тайма.

До этого момента единственным обладателем такого достижения был экс-форвард донецкого "Шахтера" Луис Адриано.

В октябре 2014 года бразилец забил четыре гола в ворота БАТЭ еще до перерыва (матч завершился со счетом 7:0).

Таким образом, Гордон вписал свое имя в один ряд с легендарным нападающим "горняков", чей рекорд держался более 11 лет.

Скандинавская сенсация для "Интера"

Самый неожиданный результат зафиксирован в Норвегии. Миланский "Интер" не справился с натиском "Буде-Глимт", уступив со счетом 1:3.

Хотя итальянцы быстро ответили на гол Фета точным ударом юного Эспозито, удержать равновесие им не удалось.

Во втором тайме хозяева поля еще дважды огорчили Яна Зоммера благодаря усилиям Гауге и Гега.

Теперь подопечным Симоне Индзаги придется отыгрывать дефицит в два мяча на родном "Джузеппе Меацца".

Результативная ничья в Брюгге и уверенность "Байера"

Настоящий футбольный триллер устроили "Брюгге" и мадридское "Атлетико".

Испанцы владели инициативой и вели в счете после голов Альвареса и Лукмана, однако бельгийцы проявили характер.

Хозяева дважды отыгрывались, а финальную точку в компенсированное время поставил Цолис - 3:3.

В то же время леверкузенский "Байер" сделал весомую заявку на проход дальше, одержав сухую победу над "Олимпиакосом" в Греции.

Оба взятия ворот на свой счет записал Патрик Шик, который отметился дублем в течение трех минут.

Результаты всех матчей игрового дня 18 февраля:

"Карабах" - "Ньюкасл" - 1:6 (Джафаркулиев, 54 - Гордон, 3, 32 (пен), 33, 45+1 (пен), Тиав, 8, Мерфи, 72)

(Джафаркулиев, 54 - Гордон, 3, 32 (пен), 33, 45+1 (пен), Тиав, 8, Мерфи, 72) "Буде-Глимт" - "Интер" - 3:1 (Фет, 20, Гауге, 61, Гег, 64 - Эспозито, 30)

(Фет, 20, Гауге, 61, Гег, 64 - Эспозито, 30) "Брюгге" - "Атлетико" - 3:3 (Оньедика, 52, Трезольди, 60, Цолис, 90+1 - Альварес, 8 (пен), Лукман, 45+4, Ордоньес, 79 (автогол))

(Оньедика, 52, Трезольди, 60, Цолис, 90+1 - Альварес, 8 (пен), Лукман, 45+4, Ордоньес, 79 (автогол)) "Олимпиакос" - "Байер" - 0:2 (Шик, 60, 63)

Напомним, что ответные матчи 1/16 финала запланированы на 24-25 февраля.