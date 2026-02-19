Повторив легендарний рекорд "Шахтаря": зірка АПЛ оформив неймовірний покер у ЛЧ

У вівторок, 18 лютого, відбулася друга порція перших поєдинків стикового раунду плей-офф Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Ігровий вечір запам'ятався сенсаційним фіаско міланського гранда та рідкісним бомбардирським рекордом в Азербайджані.

Історичний вечір у Баку та рекорд ексзірки "Шахтаря"

Англійський "Ньюкасл" фактично гарантував собі місце в наступному раунді, розгромивши "Карабах" на його полі з рахунком 1:6.

Головним героєм зустрічі став вінгер "сорок" Ентоні Гордон. 24-річний футболіст продемонстрував неймовірну ефективність, реалізувавши два одинадцятиметрових удари та двічі відзначившись із гри.

За даними Opta, Гордон став лише другим гравцем в історії Ліги чемпіонів, якому вдалося забити чотири м'ячі протягом першого тайму.

До цього моменту єдиним володарем такого досягнення був ексфорвард донецького "Шахтаря" Луїс Адріано.

У жовтні 2014 року бразилець забив чотири голи у ворота БАТЕ ще до перерви (матч завершився з рахунком 7:0).

Таким чином, Гордон вписав своє ім'я в один ряд із легендарним нападником "гірників", чий рекорд тримався понад 11 років.

Скандинавська сенсація для "Інтера"

Найнесподіваніший результат зафіксовано в Норвегії. Міланський "Інтер" не впорався з натиском "Буде-Глімт", поступившись з рахунком 1:3.

Хоча італійці швидко відповіли на гол Фета точним ударом юного Еспозіто, втримати рівновагу їм не вдалося.

У другому таймі господарі поля ще двічі засмутили Яна Зоммера завдяки зусиллям Гауге та Гега.

Тепер підопічним Сімоне Індзагі доведеться відігрувати дефіцит у два м'ячі на рідному "Джузеппе Меацца".

Результативна нічия в Брюгге та впевненість "Баєра"

Справжній футбольний трилер влаштували "Брюгге" та мадридське "Атлетіко".

Іспанці володіли ініціативою та вели в рахунку після голів Альвареса та Лукмана, проте бельгійці виявили характер.

Господарі двічі відігравалися, а фінальну крапку в компенсований час поставив Цоліс - 3:3.

Водночас леверкузенський "Баєр" зробив вагому заявку на прохід далі, здобувши суху перемогу над "Олімпіакосом" у Греції.

Обидва взяття воріт на свій рахунок записав Патрік Шик, який відзначився дублем протягом трьох хвилин.

Результати всіх матчів ігрового дня 18 лютого:

"Карабах" - "Ньюкасл" - 1:6 (Джафаркулієв, 54 - Гордон, 3, 32 (пен), 33, 45+1 (пен), Тіав, 8, Мерфі, 72)

(Джафаркулієв, 54 - Гордон, 3, 32 (пен), 33, 45+1 (пен), Тіав, 8, Мерфі, 72) "Буде-Глімт" - "Інтер" - 3:1 (Фет, 20, Гауге, 61, Гег, 64 - Еспозіто, 30)

(Фет, 20, Гауге, 61, Гег, 64 - Еспозіто, 30) "Брюгге" - "Атлетіко" - 3:3 (Оньєдіка, 52, Трезольді, 60, Цоліс, 90+1 - Альварес, 8 (пен), Лукман, 45+4, Ордоньєс, 79 (автогол))

(Оньєдіка, 52, Трезольді, 60, Цоліс, 90+1 - Альварес, 8 (пен), Лукман, 45+4, Ордоньєс, 79 (автогол)) "Олімпіакос" - "Баєр" - 0:2 (Шик, 60, 63)

Нагадаємо, що матчі-відповіді 1/16 фіналу заплановані на 24-25 лютого.