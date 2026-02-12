ua en ru
Главная » Развлечения » Спорт

Украина узнала соперников в Лиге наций-2026/27: кто стоит на пути в лигу А

Четверг 12 февраля 2026 19:58
Украина узнала соперников в Лиге наций-2026/27: кто стоит на пути в лигу А Сборная Украины по футболу (фото: УАФ)
Автор: Екатерина Урсатий

Наставник национальной команды Сергей Ребров прокомментировал состав группы в новом сезоне Лиги наций УЕФА. Главный тренер откровенно признался, кого из оппонентов предпочел бы избежать во время процедуры в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на жеребьевку.

Читайте: как Андрей Шевченко встретится с президентом ФИФА Инфантино на фоне заявлений о возвращении россиян

Итоги жеребьевки для "сине-желтых"

В четверг, 12 февраля, состоялась официальная процедура распределения команд на сезон 2026/27.

По результатам предыдущего цикла подопечные Сергея Реброва не смогли повыситься в классе, уступив в плей-офф сборной Бельгии, поэтому во время жеребьевки находились во второй корзине Лиги В.

Волею жребия Украина попала в группу В2. Конкуренцию за прямую путевку в Лигу А нашей команде составят сборные Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

Полный состав групп Дивизиона В:

  • Группа В1: Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония
  • Группа В2: Венгрия, Украина, Грузия, Северная Ирландия
  • Группа В3: Израиль, Австрия, Ирландия, Косово
  • Группа В4: Польша, Босния и Герцеговина, Румыния, Швеция

Реакция главного тренера на результаты жребия

В комментарии для пресс-службы УАФ Сергей Ребров отметил, что группа В2, куда попали "сине-желтые", выглядит сбалансированной, однако не обошлось без нежелательных встреч.

Наставник сборной обратил внимание на то, что команде вновь придется противостоять Грузии, с которой украинцы часто пересекались в последних розыгрышах.

Отдельно тренер выделил сборную Венгрии, назвав встречу с ними принципиальным противостоянием.

"Я думаю, все команды были сильны. К сожалению, снова играем против Грузии. Но я считаю, что группа равная - нужно готовиться и играть", - сказал Ребров.

"Я не очень хотел Венгрию, но будем играть, это будет принципиальный поединок. Все команды в группе равные и сильные. К сожалению, снова выпала Грузия, однако нужно готовиться и выходить на поле", - подчеркнул специалист.

Календарь матчей и расписание турнира

Групповой этап традиционно будет разбит на осенние окна. Первые поединки стартуют в конце сентября 2026 года:

  • 1 и 2 туры: 24 - 30 сентября 2026 года
  • 3 и 4 туры: 30 сентября - 6 октября 2026 года
  • 5 и 6 туры: 12 - 17 ноября 2026 года

Регламент соревнований: как выйти в дивизион А

Для сборной Украины и других представителей Лиги В предусмотрено несколько сценариев по итогам шести туров:

  1. Первое место: прямой выход в элитный дивизион А.
  2. Второе место: участие в стыковых матчах против команд, занявших третьи места в группах Лиги А.
  3. Третье место: борьба за сохранение позиций в дивизионе В против серебряных призеров Лиги С.
  4. Четвертое место: автоматическое понижение в классе в дивизион С.

Ранее мы писали, что УЕФА показал мяч финала ЛЧ, меняющий цвет прямо на поле.

Сборная Украины Футбол Лига наций
