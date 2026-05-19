Лидера группы "Ляпис Трубецкой" Сергея Михалка будут заочно судить в Беларуси: что ему грозит

В Беларуси возбудили уголовное дело против музыканта Сергея Михалка, который много лет живет за пределами страны. Ему инкриминируют "разжигание вражды" и "оскорбление президента".
Подробнее об этом пишет РБК-Украина.
Против музыканта 18 мая открыли уголовное дело по статьям 130 и 368 Уголовного кодекса Беларуси. Его обвиняют в "разжигании вражды" и "оскорблении президента".
По первой статье Михалку может грозить штраф или до пяти лет лишения свободы, по второй - до четырех.
Известно, что дело будет рассматриваться в рамках так называемого "специального производства", то есть заочно.
Следственный комитет также предложил артисту добровольно прибыть в Минск для проведения следственных действий.
Какие именно высказывания или действия стали основанием для уголовного преследования, не уточняется.
В 2024 году в Беларуси признали "экстремистской" песню группы "Ляпис Трубецкой" под названием "Не быць скотам", созданную на стихи Янка Купала.
Кроме того, в начале российского вторжения в Украину артист резко высказывался о самопровозглашенном президенте, который "сдал страну взбешенному тирану Путину".
Родился 19 января 1972 года в Дрездене, Германия. В детстве жил в Сибири и на Алтае, а в конце 1980-х вместе с семьей переехал в Минск.
Сергей - лидер и один из основателей группы "Ляпис Трубецкой", которая просуществовала до 2014 года и стала одним из самых известных рок-коллективов.
После распада музыкант создал проект Brutto, а уже с начала полномасштабного вторжения вернулся к оригинальному коллективу.
Он поддерживал Революцию достоинства в Украине, а песня "Воины света" стала одним из символов того времени. В 2022-м группа представила украиноязычную версию трека. Кстати, перевод текста сделал Сергей Жадан.
В 2015 году Михалок получил вид на жительство в Украине, а через 5 лет - звание заслуженного артиста Украины.
Ранее сообщалось, что Сергей живет в Эстонии. Он периодически дает концерты в странах Европы. В 2024 году планировал тур по украинским городам, что возмутило музыканта Женю Галича. В конце мая он должен выступить на фестивале "Покоління".
Еще больше интересного:
Певица-предательница Елка отказалась от украинского гражданства
При написании материала были использованы такие источники: белорусские СМИ, Wikipedia, Facebook Михалка.