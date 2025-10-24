ua en ru
Главная » Развлечения » Спорт

Лень присоединится к Лунину: "Реал" нацелился на украинского изгнанника из НБА

Пятница 24 октября 2025 18:14
Лень присоединится к Лунину: "Реал" нацелился на украинского изгнанника из НБА Фото: Алексей Лень (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинский центровой Алексей Лень, который не смог найти себе новый клуб в НБА, вероятно продолжит карьеру в Европе. Основным претендентом на 32-летнего игрока является мадридский "Реал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mundo Deportivo.

Карьера Леня в НБА

Алексей Лень дебютировал в НБА в 2013 году в составе "Финикса". Также успел поиграть за "Атланту", "Сакраменто", "Торонто", "Вашингтон" и "Лос-Анджелес Лейкерс".

В сентябре 2025-го он заключил предварительное соглашение с "Нью-Йорком", однако перед стартом сезона клуб отчислил игрока. Новых предложений в США украинец не получил.

"Реал" ищет бигмена

В то же время мадридский "Реал" недоволен игрой своего бигмена - 27-летнего ангольского тяжелого форварда Бруну Фернанду.

Главный тренер Серджио Скариоло потерял к нему доверие и ищет игрока, который смог бы усилить команду под кольцом. Лень рассматривается, как один из основных кандидатов на подписание.

Дело в том, что Скариоло хорошо знаком с украинцем. Он работал с ним в сезоне-2020/21 в "Торонто Рэпторс", где итальянец был ассистентом главного тренера. Это может стать дополнительным аргументом в пользу перехода Леня в мадридский клуб.

Украинский центровой в последние годы был в клубах НБА игроком ротации. В Европе он может получить больше игровой практики и вернуться на высокий уровень.

Отметим, что в этом году НБА покинул другой украинский бигмен - Дмитрий Скапинцев, который перешел в израильский "Хапоэль" из Иерусалима.

Текущее положение "сливочных"

"Королевский клуб" сейчас занимает 6-е место в чемпионате Испании, имея в своем активе шесть очков.

Руководство клуба стремится укрепить состав, чтобы улучшить результаты в национальном первенстве и Евролиге.

Ранее мы писали об арестах звезд НБА, которые работали на мафию.

Также сообщили о деталях первого матча Святослава Михайлюка в новом сезоне НБА.

