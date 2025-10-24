ua en ru
Лень приєднається до Луніна: "Реал" націлився на українського вигнанця з НБА

П'ятниця 24 жовтня 2025 18:14
UA EN RU
Лень приєднається до Луніна: "Реал" націлився на українського вигнанця з НБА Фото: Олексій Лень (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Український центровий Олексій Лень, який не зміг знайти собі новий клуб в НБА, вірогідно продовжить кар'єру в Європі. Основним претендентом на 32-річного гравця є мадридський "Реал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mundo Deportivo.

Кар'єра Леня в НБА

Олексій Лень дебютував у НБА у 2013 році у складі "Фінікса". Також встиг пограти за "Атланту", "Сакраменто", "Торонто", "Вашингтон" та "Лос-Анджелес Лейкерс".

У вересні 2025-го він уклав попередню угоду з "Нью-Йорком", однак перед стартом сезону клуб відрахував гравця. Нових пропозицій у США українець не отримав.

"Реал" шукає бігмена

У той же час мадридський "Реал" незадоволений грою свого бігмена – 27-річного ангольського важкого форварда Бруну Фернанду.

Головний тренер Серджіо Скаріоло втратив до нього довіру та шукає гравця, який зміг би підсилити команду під кільцем. Лень розглядається, як один з основних кандидатів на підписання.

Справа у тому, що Скаріоло добре знайомий з українцем. Він працював із ним у сезоні-2020/21 в "Торонто Репторс", де італієць був асистентом головного тренера. Це може стати додатковим аргументом на користь переходу Леня до мадридського клубу.

Український центровий в останні роки був у клубах НБА гравцем ротації. У Європі він може отримати більше ігрової практики та повернутися на високий рівень.

Зазначимо, що цього року НБА залишив інший український бігмен – Дмитро Скапінцев, який перейшов до ізраїльського "Хапоеля" з Єрусалима.

Поточне становище "вершкових"

"Королівський клуб" наразі посідає 6-те місце в чемпіонаті Іспанії, маючи у своєму активі шість очок.

Керівництво клубу прагне зміцнити склад, щоб покращити результати в національній першості та Євролізі.

Раніше ми писали про арешти зірок НБА, які працювали на мафію.

Також повідомили про деталі першого матчу Святослава Михайлюка в новому сезоні НБА.

