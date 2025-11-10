ua en ru
Лень феерично дебютировал за "Реал" в чемпионате Испании, затмив всех звезд (видео)

Понедельник 10 ноября 2025 09:03
Лень феерично дебютировал за "Реал" в чемпионате Испании, затмив всех звезд (видео) Фото: Алексей Лень в игре против "Ховентуда" (x.com/RMBaloncesto)
Автор: Андрей Костенко

Украинский центровой Алексей Лень дебютировал в чемпионате Испании за мадридский "Реал". Баскетболист внес решающий вклад в победу "сливочных" над "Ховентудом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Первая игра в чемпионате

Первый официальный матч Леня за "Реал" состоялся несколькими днями ранее - в рамках Евролиги против "Барселоны". Тогда украинец провел на паркете всего четыре минуты, не отметившись результативными действиями.

В дебютной игре чемпионата Испании против "Ховентуда" центровой начал матч на скамейке запасных, а впервые вошел в игру во второй четверти.

Первые очки за "Реал" он набрал с линии штрафных, а затем выполнил эффектный данк с фолом, сравняв счет (27:27).

Решающая роль в победе

В заключительной части поединка Лень был одним из ключевых исполнителей своей команды. Проведя в игре 12 минут, украинец набрал 12 очков, став самым результативным в составе "Реала". Также он записал в актив один ассист и один подбор в нападении.

"Сливочные" в концовке матча перехватили инициативу и сумели довести тяжелое противостояние до победы - 80:75.

Турнирные дела "Реала"

После 6-ти туров "Реал" занимает 4-е место в регулярном чемпионате Испании, имея 5 побед.

Ближайшие поединки команда проведет в рамках Евролиги - 11 ноября против другого испанского клуба "Валенсии" и 13 ноября - против греческого "Панатинаикоса". В самом престижном континентальном соревновании "Реал" одержал 5 побед в 9-ти матчах и находится на 6-й строчке.

Напомним, что Лень подписал контракт с "Реалом" в конце октября. Ранее украинец на взрослом уровне играл только за океаном, где провел 12 сезонов в НБА. Соглашение с "Королевским клубом" заключено до 30 июня 2027 года.

Ранее мы рассказали, как Святослав Михайлюк установил новый рекорд в НБА.

Также читайте об арестах звезд НБА, которые работали на мафию.

