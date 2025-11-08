Украинец дебютировал за "Реал" в класико против "Барселоны": как прошел первый матч
Украинский баскетболист Алексей Лень провел первый матч за мадридский "Реал". Дебют украинца пришелся на центральное противостояние девятого тура Евролиги против "Барселоны", которое завершилось победой действующего чемпиона Испании со счетом 101:92.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Лень вернулся в Европу
Осенью 2025 года Лень подписал двухлетний контракт с "Реалом" после того, как покинул "Нью-Йорк Никс". Для украинца это первое выступление в Европе за последние 14 лет - в предыдущий раз он играл вне НБА в сезоне 2010/11 за "Днепр".
После двух матчей без попадания в заявку Лень получил свой шанс именно в испанском "класико" - традиционно одном из самых ожидаемых поединков сезона.
Дебют на паркете
Украинец начал игру на скамейке запасных, уступив место в старте основному центровому команды Вальтеру Таварешу.
Впервые Лень появился на паркете в начале второй четверти и провел в игре 4 минуты 6 секунд. За это время он заработал два персональных фола и не набрал очков.
Победа "Реала" и дальнейшие матчи
Команда Хесуса Матео уверенно контролировала игру, лидируя на протяжении всех четырех четвертей. Хотя "Барселона" сократила отставание в финале матча, "Реал" удержал победу - 101:92.
В чемпионате Испании мадридцы сейчас занимают пятое место, имея четыре победы в пяти матчах. Следующую игру они проведут в воскресенье, 9 ноября, против "Ховентута". Начало в 20:00.
Возвращение в Евролигу ожидается уже на следующей неделе - 11 ноября "Реал" сыграет с "Валенсией", а 13-го - с греческим "Панатинаикосом".
Карьера Леня в НБА
Алексей Лень был выбран в первом раунде драфта НБА-2013 под пятым общим номером.
За 12 сезонов в лиге он выступал за шесть клубов, среди которых "Финикс Санз", "Атланта Хокс", "Торонто Рэпторс", "Вашингтон Уизардс", "Сакраменто Кингз" и "Нью-Йорк Никс". Дольше всего украинец играл в "Финиксе" и "Сакраменто" - по пять сезонов в каждом.
