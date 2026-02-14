ua en ru
"Для папы": Леся Никитюк умилила особой "валентинкой" для любимого-воина (фото)

Суббота 14 февраля 2026 15:06
"Для папы": Леся Никитюк умилила особой "валентинкой" для любимого-воина (фото) Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Полина Иваненко

Телеведущая Леся Никитюк поделилась особым поздравлением ко Дню влюбленных. Она показала собственноручно сделанную "валентинку" для ее избранника - морского пехотинца Дмитрия Бабчука.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Леси из Threads.

Какой "валентинкой" умилила ведущая

Никитюк опубликовала фото открытки, на которой можно увидеть отпечаток маленькой ладошки ее 8-месячного сына Оскара. В центре рисунка - крошечное сердце.

В этом году День влюбленных для Никитюк несет не только романтическое значение, но и символическое - как первое 14-е февраля, которое она проводит в роли мамы.

&quot;Для папы&quot;: Леся Никитюк умилила особой &quot;валентинкой&quot; для любимого-воина (фото)Никитюк показала особую "валентинку" для любимого-воина (скриншот)

Сам Бабчук "репостнул" трогательное фото в Stories. А еще он показал, какой подарок получил от любимой. На фото можно рассмотреть красный торт и электрическую зубную щетку.

&quot;Для папы&quot;: Леся Никитюк умилила особой &quot;валентинкой&quot; для любимого-воина (фото)Избранник Никитюк показал, как она его поздравляла с Днем влюбленных (скриншот)

Что известно о Никитюк и Бабчуке

Леся долго держала свою личную жизнь вне публичности, но в прошлом году постепенно начала открывать детали отношений с Дмитрием Бабчуком.

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук похрестили сина та вперше розкрили його ім'я (фото)Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук с сыном (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В июне 2025 года Никитюк впервые стала мамой, она родила сына Оскара, которого воспитывает вместе со своим возлюбленным. Пара помолвлена, но официальной свадьбы еще не было. Впрочем, недавно дизайнер Эльвира Гасанова рассекретила планы Леси. Оказалось, что ведущая уже заказала свадебное платье.

