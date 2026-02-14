ua en ru
Сб, 14 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Комик Яремий ошарашил признанием о 14 февраля: "Можно больше денег заработать"

Суббота 14 февраля 2026 12:28
UA EN RU
Комик Яремий ошарашил признанием о 14 февраля: "Можно больше денег заработать" Тарас Яремий (фото: Новый канал)
Автор: Полина Иваненко

Стендапер Тарас Яремий высказался о Дне всех влюбленных и рассказал, что на самом деле думает об этом празднике. Он считает 14 февраля "чисто прагматической датой".

Об этом Яремий рассказал в интервью РБК-Украина.

Больше интересного: Олег Свищ из "ЖАБАГАДЮКИ": Абсурдный юмор становится способом реагирования на реальность

Что комик думает о 14 февраля

"Вообще для меня это просто дата, в которую можно поставить концерт, и придет больше людей, потому что парочки захотят классно провести вечер вместе. Чисто прагматическая дата, а не романтическая. Я знаю, что в этот день можно немного больше денег заработать", - с улыбкой сказал Тарас.

Но когда комик находится в отношениях, то к этому празднику он относится несколько иначе.

"Однако, считаю, не надо только в этот день делать романтические поступки. Любимую надо радовать каждый день!" - отметил Яремий.

Также юморист рассказал, что любит делать подарки и удивлять на праздники. В нем все же есть "романтическая жилка".

"14 февраля всегда делал романтические поступки для девушки. Помню смешную ситуацию, которая произошла в школе. Тогда успеваемость оценивали количеством валентинок. Я помню, что у меня было мало валентинок, и мне было стыдно. Поэтому мама подарила мне мягкую игрушку", - вспомнил Тарас.

"А еще у меня есть интересная особенность: я всегда стараюсь сделать какой-то классный подарок, а потом все идет не по плану, и все презенты вручаю со словами извинения. Например, заказал что-то, а оно еще не пришло, и просто говорю: "Оно придет позже, извини, пожалуйста, но я старался" - добавил он.

Когда-то он хотел подарить девушке, с которой тогда находился в отношениях, популярный фен Dyson, но он оказался поддельным. Это стало понятно, когда от подарка начало "чем-то вонять".

"Очень долго требовал у парня, который продал этот стайлер, чтобы он вернул деньги. Пригрозил ему тем, что у меня есть аудитория подписчиков, и я всем расскажу, что он мошенник", - рассказал Тарас.

Также вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса День Святого Валентина Звезды шоу-бизнеса
Новости
В Одессе под завалами разрушенного дома нашли тело женщины: фото последствий атаки РФ
В Одессе под завалами разрушенного дома нашли тело женщины: фото последствий атаки РФ
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы