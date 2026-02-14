ua en ru
Впервые стала мамой: Бех-Романчук показала малыша и назвала точное время

Суббота 14 февраля 2026 12:55
Впервые стала мамой: Бех-Романчук показала малыша и назвала точное время
Автор: Екатерина Урсатий

У титулованной пары украинских атлетов родился первенец. Олимпийский призер Михаил Романчук и чемпионка Европы Марина Бех-Романчук поделились радостной вестью о появлении дочери и раскрыли первые детали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт спортсменки в соцсети Instagram.

Читайте: "Больше не чайлдфри": 33-летняя блогерша Манекен впервые станет мамой

Детали рождения первенца

В пятницу, 13 февраля, известная спортивная семья Бех-Романчук отпраздновала особое событие. Знаменитая легкоатлетка Марина Бех-Романчук родила девочку.

Согласно сообщению молодой мамы, ребенок появился на свет 13.02.2026 в 19:40. Вес новорожденной составляет 3150 граммов, а рост - 51 сантиметр.

"Наше сплошное счастье", - так прокомментировала рождение дочери легкоатлетка.

Сейчас родители держат имя ребенка в секрете, а болельщики активно обсуждают, получит ли девочка двойную фамилию.

Изменения в карьере звездных супругов

Рождение ребенка совпало с важными трансформациями в профессиональной жизни обоих родителей:

  • Михаил Романчук, обладатель серебряной и бронзовой наград Олимпийских игр в Токио, недавно официально объявил о завершении карьеры пловца. Сейчас он переходит к тренерской деятельности и работе спортивным функционером.

  • Марина Бех-Романчук, которая является двукратным призером чемпионатов мира, приостановила выступления в августе 2025 года. Этому предшествовала дисквалификация из-за положительной допинг-пробы (тестостерон) и общего эмоционального истощения.

Спортивный "бэби-бум" в Украине

Появление ребенка у Романчуков стало продолжением серии радостных новостей в украинском спорте.

Напомним, недавно о своей беременности объявила и легендарная фехтовальщица Ольга Харлан. Ее ребенок также будет воспитываться в профессиональной атлетической семье, поскольку отец младенца является известным фехтовальщиком.

Также Марина Бех-Романчук поделилась своей версией допингового скандала.

Украина Спортсмены беременность
