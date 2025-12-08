ua en ru
Кубок мира по биатлону. Кого вычеркнули из сборной после провала в Эстерсунде: состав на второй этап

Понедельник 08 декабря 2025 15:15
UA EN RU
Кубок мира по биатлону. Кого вычеркнули из сборной после провала в Эстерсунде: состав на второй этап Фото: Дарья Чалык на этапе в Эстерсунде (biathlon.com.ua)
Автор: Андрей Костенко

Мужская и женская сборные Украины по биатлону определились с составами на второй этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Изменение в женской команде

Как сообщил главный тренер женской сборной Николай Зоц, по сравнению с дебютным этапом в шведском Эстерсунде состав претерпел одну коррекцию. Вместо Валерии Дмитренко к команде присоединится Лилия Стеблина, которая начала сезон на Кубке IBU в австрийском Обертиллиахе.

Состав женской команды:

  • Кристина Дмитренко
  • Анастасия Меркушина
  • Александра Меркушина
  • Елена Городна
  • Дарья Чалык
  • Лилия Стеблина

Ротация в мужской сборной

Основной состав мужской сборной пока остается без изменений. В то же время тренерский штаб не исключает возможных ротаций.

По словам главного тренера Надежды Беловой, перед эстафетой к команде может присоединиться Тарас Лесюк. Его вызов будет зависеть от выступления в индивидуальной гонке на Кубке IBU в итальянском Риднау.

Состав мужской сборной:

  • Дмитрий Пидручный
  • Виталий Мандзин
  • Артем Тищенко
  • Антон Дудченко
  • Богдан Борковский
  • Богдан Цымбал

Когда и где смотреть второй этап

Второй этап Кубка мира состоится 12-14 декабря в австрийском Хохфильцене. В программе - спринты, гонки преследования и эстафеты.

Трансляции в Украине доступны на платформах "Суспільне Спорт" и местных каналах "Суспільного".

Ранее мы сообщили, кто из украинцев выше всех в общем зачете Кубка мира по биатлону после первого этапа.

Также читайте, как украинка с идеальной стрельбой установила рекорд на Кубке IBU.

