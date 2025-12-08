Кубок мира по биатлону. Кого вычеркнули из сборной после провала в Эстерсунде: состав на второй этап
Мужская и женская сборные Украины по биатлону определились с составами на второй этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Спорт".
Изменение в женской команде
Как сообщил главный тренер женской сборной Николай Зоц, по сравнению с дебютным этапом в шведском Эстерсунде состав претерпел одну коррекцию. Вместо Валерии Дмитренко к команде присоединится Лилия Стеблина, которая начала сезон на Кубке IBU в австрийском Обертиллиахе.
Состав женской команды:
- Кристина Дмитренко
- Анастасия Меркушина
- Александра Меркушина
- Елена Городна
- Дарья Чалык
- Лилия Стеблина
Ротация в мужской сборной
Основной состав мужской сборной пока остается без изменений. В то же время тренерский штаб не исключает возможных ротаций.
По словам главного тренера Надежды Беловой, перед эстафетой к команде может присоединиться Тарас Лесюк. Его вызов будет зависеть от выступления в индивидуальной гонке на Кубке IBU в итальянском Риднау.
Состав мужской сборной:
- Дмитрий Пидручный
- Виталий Мандзин
- Артем Тищенко
- Антон Дудченко
- Богдан Борковский
- Богдан Цымбал
Когда и где смотреть второй этап
Второй этап Кубка мира состоится 12-14 декабря в австрийском Хохфильцене. В программе - спринты, гонки преследования и эстафеты.
Трансляции в Украине доступны на платформах "Суспільне Спорт" и местных каналах "Суспільного".
