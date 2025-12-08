ua en ru
Кубок світу з біатлону. Кого викреслили зі збірної після провалу в Естерсунді: склад на другий етап

Понеділок 08 грудня 2025 15:15
Кубок світу з біатлону. Кого викреслили зі збірної після провалу в Естерсунді: склад на другий етап Фото: Дарина Чалик на етапі в Естерсунді (biathlon.com.ua)
Автор: Андрій Костенко

Чоловіча та жіноча збірні України з біатлону визначилися зі складами на другий етап Кубка світу в австрійському Гохфільцені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Зміна в жіночій команді

Як повідомив головний тренер жіночої збірної Микола Зоц, у порівнянні з дебютним етапом у шведському Естерсунді склад зазнав однієї корекції. Замість Валерії Дмитренко до команди приєднається Лілія Стеблина, яка розпочала сезон на Кубку IBU в австрійському Обертілліаху.

Склад жіночої команди:

  • Христина Дмитренко
  • Анастасія Меркушина
  • Олександра Меркушина
  • Олена Городна
  • Дарина Чалик
  • Лілія Стеблина

Ротація у чоловічій збірній

Основний склад чоловічої збірної наразі залишається без змін. Водночас тренерський штаб не виключає можливих ротацій.

За словами головного тренера Надії Білової, перед естафетою до команди може приєднатися Тарас Лесюк. Його виклик залежатиме від виступу в індивідуальній гонці на Кубку IBU в італійському Ріднау.

Склад чоловічої збірної:

  • Дмитро Підручний
  • Віталій Мандзин
  • Артем Тищенко
  • Антон Дудченко
  • Богдан Борковський
  • Богдан Цимбал

Коли і де дивитися другий етап

Другий етап Кубка світу відбудеться 12–14 грудня в австрійському Гохфільцені. У програмі – спринти, гонки переслідування та естафети.

Трансляції в Україні доступні на платформах "Суспільне Спорт" та місцевих каналах "Суспільного".

Раніше ми повідомили, хто з українців найвище в загальному заліку Кубка світу з біатлону після першого етапу.

Також читайте, як українка з ідеальною стрільбою встановила рекорд на Кубку IBU.

