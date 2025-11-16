Синнер против Алькараса: кто выиграл Итоговый турнир АТР и получил рекордные деньги (видео)

В Турине завершился Итоговый турнир ATP-2025. В финальном поединке в очередной раз сошлись лидеры мирового тенниса - испанец Карлос Алькарас и Янник Синнер из Италии.

О том, как завершилась очередная битва - рассказывает РБК-Украина .

Итоговый турнир АТР-2025, финал

Янник Синнер (Италия) - Карлос Алькарас (Испания) - 7:6, 7:5

Как прошла игра

Уже в четвертом гейме первого сета встреча была прервана на десять минут из-за ухудшения самочувствия одного из болельщиков.

Сама партия была чрезвычайно равной и закономерно перешла в тай-брейк. Там итальянец трижды выходил вперед на два очка и реализовал первый сет-пойнт.

Алькарас в конце сета был вынужден брать медицинский таймаут из-за дискомфорта в левой ноге.

На старте второй партии испанец сделал брейк и повел 3:1. Однако Синнер сумел переломить ход игры, вернул брейк в шестом гейме и довел сет до решающей двенадцатой подачи соперника. При счете 6:5 итальянец оформил еще один брейк и завершил матч с первого матч-пойнта.

Историческое достижение Синнера

Победа в Турине стала для Янника особенной. Ведь он не только второй раз подряд выиграл Итоговый турнир, но и стал первым в истории, кто два года подряд победил на ATP Finals, не проиграв ни одного сета.

Этот титул стал 24-м в профессиональной карьере 24-летнего итальянца.

Как непобежденный чемпион Синнер заработал на турнире рекордные 5 071 млн долларов призовых. Его соперник в финале получил 2 704 миллиона.

Янник Синнер - победитель Итогового турнира (фото: x.com/atptour)

Алькарас остается первым

Несмотря на поражение в финале, Алькарас завершает 2025 год первой ракеткой мира и лидером по количеству полученных титулов (8).

Очное противостояние между игроками теперь имеет счет 11:8 в пользу испанца.