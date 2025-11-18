Первая ракетка мира неожиданно снимается с Кубка Дэвиса-2025: объявлена причина

Первая ракетка мира Карлос Алькарас не сыграет за сборную Испании в финальной части Кубка Дэвиса-2025. О своем решении теннисист объявил в соцсети X, объяснив пропуск турнира проблемами со здоровьем.

Алькарас получил медицинский запрет на участие

Испанский теннисист сообщил, что вынужденно завершает сезон раньше из-за отека подколенного сухожилия правой ноги. По рекомендации врачей он должен избегать соревновательных нагрузок, поэтому участие в национальной сборной в ближайшее время исключено.

"А с невероятной грустью заявляю, что не смогу выступить за Испанию на Кубке Дэвиса. Медицинские обследования показали отек подколенного сухожилия, и мне запрещено играть. Всегда считал защиту цветов сборной самой большой честью, поэтому возвращаюсь домой с разбитым сердцем", - написал Алькарас.

Итоговый матч сезона и серия противостояний с Синнером

Последним поединком для первой ракетки мира стала финальная встреча Итогового турнира-2025, где он в двух сетах уступил итальянцу Яннику Синнеру.

Поражение стало третьим в сезонных очных дуэлях с соперником при шести матчах в целом.

Испания снова без лидера на Кубке Дэвиса

Это будет первый пропуск Кубка Дэвиса для Алькараса с момента его дебюта в 2022 году.

Тогда и в 2024-м испанцы остановились в четвертьфинале, уступив соответственно Хорватии и Нидерландам, а в 2023 году не смогли квалифицироваться в финальную стадию.

Вслед за Алькарасом о пропуске турнира сообщил и Янник Синнер, из-за чего Италия не сможет выйти в четвертьфинал в своем сильнейшем составе. Действующие чемпионы сыграют против Австрии.

Следующий соперник Испании

Шестикратный победитель Кубка Дэвиса Испания в нынешнем четвертьфинале встретится с Чехией. Противостояние запланировано на четверг, 20 ноября.

