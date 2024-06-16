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Гвоздик проиграл бой Бенавидесу за временный титул WBC

Воскресенье 16 июня 2024 07:10
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Гвоздик проиграл бой Бенавидесу за временный титул WBC Фото: украинский боксер Александр Гвоздик (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 16 июня бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-1, 16 КО) провел бой против американца Дэвида Бенавидеса (28-0, 24, КО). Единогласным решением судей украинский боксер проиграл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xsport.

Бой проходил на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. На кону стоял временный титул WBC в лайт-хэвивейте.

В ходе поединка Дэвид Бенавидес оказался фаворитом. Американский боксер владел перевесом и победил в 12-раундовом поединке единогласным решением по очкам.

Счет судейских записок: 116–112, 117–111 119–109 в пользу Дэвида Бенавидеса.

Для Александра Гвоздика это второе поражение в карьере. В октябре 2019 года он проиграл объединительный бой против Артура Бетербиева.

До этого после возвращения в бокс в 2023 году Гвоздик выиграл три поединка. В крайнем бою он нокаутировал Исаака Родригеса.

Бенавидес же в последнем бою досрочно победил Деметриуса Андраде и затем решил подняться в полутяжелый дивизион.

Ранее РБК-Украина напомнило о самых ярких нокаутах Александра Гвоздика в карьере.

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