Общается ли Козловский с Кондратюком после выплаты долгов? Певец сделал признание

Украинский певец Виталий Козловский прокомментировал свои нынешние отношения с бывшим продюсером Игорем Кондратюком после завершения многолетнего конфликта.

Больше интересного: Козловский заговорил о пополнении в семье

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью исполнителя OBOZ.UA.

Готов ли Козловский к примирению с Кондратюком

Артист признался, что не держит обид и готов к разговору, однако, по его словам, продюсер пока не выходит на контакт.

"Скажу так: я не против пообщаться. Действительно. Но он не идет на контакт", - признался артист.

Певец добавил, что не имеет желания что-то доказывать или возвращаться к старым образам.

"Хотел бы я, чтобы было иначе? Я не то чтобы настаиваю или имею какую-то внутреннюю потребность что-то доказывать. Просто открыт к нормальному человеческому диалогу", - пояснил артист.

Виталий подчеркнул, что по своей природе не является человеком, который держит злость или обиды.

Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Вместе с тем, он признал, что долгое время не мог окончательно закрыть эту историю из-за финансовых обязательств.

"По своей натуре я человек не злопамятный. Не держу обид, не ношу в себе зла. У меня нет к нему ни негатива, ни агрессии. Я это все давно для себя проработал и отпустил. Но понимал одну важную вещь: чтобы по-настоящему поставить точку, надо закрыть все финансовые вопросы. Пока они "висят", ты внутренне все равно остаешься в этой истории", - отметил певец.

По словам исполнителя, тема конфликта годами преследовала его в публичном пространстве.

"Так исторически сложилось, что эта ситуация тянулась годами. И что интересно - она всегда меня догоняла. Любой праздник, любой день рождения, любое публичное событие - кто-то обязательно вспоминал эту тему: "Желаю тебе силы, чтобы ты это наконец закрыл", - рассказал Виталий.

Сейчас, признается Козловский, он чувствует себя спокойно, ведь финансовые вопросы окончательно решены.

"И ты как бы двигаешься куда-то, а эта история все равно постоянно присутствует - в словах, в мыслях, в подтекстах. Сегодня я спокоен", - отметил певец.

Также Козловский отреагировал на слова Игоря Кондратюка, который ранее заявил, что они вместе сделали хорошую работу над старыми хитами артиста.

Игорь Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Певец поблагодарил бывшего продюсера за опыт и уроки, которые получил за годы сотрудничества.

"И знаете, эти песни сейчас звучат еще лучше. Я могу только благодарить Игоря за все - за тот опыт, за все уроки, которые получил в процессе, за те мытарства, через которые мне пришлось пройти", - сказал исполнитель.

Он отметил, что за годы конфликта не раз мог свернуть с выбранного пути, однако продолжал заниматься музыкой.

"Честно говоря, я мог сбиться с пути много раз. Надо было выдержать эти 13 лет, но я точно знаю: все это время я шел по зову сердца. За музыкой. Я не изменял себе - и это для меня самое важное", - подытожил певец.

Предыстория конфликта

Виталий Козловский познакомился с Игорем Кондратюком в 2002 году после победы в шоу "Караоке на Майдане" во Львове, где исполнил песню "Вона" группы "Плач Єремії".

В 2003 году певец победил в первом сезоне музыкального телепроекта "Шанс", где исполнил песню "Чорнобривці". После этого Кондратюк стал его продюсером.

В 2012 году Козловский решил разорвать контракт с продюсером. Согласно условиям соглашения, все права на песни артиста принадлежали Кондратюку, поэтому певец не имел права исполнять их без разрешения.

Несмотря на это, исполнитель продолжил выступать со своими хитами. Из-за этого Кондратюк обвинил его в нарушении авторских прав и подал в суд.

Игорь Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Козловский проиграл судебные процессы и в течение длительного времени не мог полностью погасить долг.

В 2023 году продюсер сообщал, что певец задолжал ему около 1,5 млн гривен.

Во время службы Козловского в ВСУ часть средств автоматически удерживали из его зарплаты.

В конце концов 6 мая 2025 года Игорь Кондратюк сообщил, что все судебные долги оплачены, а каталог песен полностью перешел в собственность его экс-подопечного.