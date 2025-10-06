Костюк сыграет сразу два поединка 7 октября: расписание и где смотреть матчи WTA 1000

Матч против Каролины Муховой

В первом поединке дня Костюк встретится с чешской теннисисткой Каролиной Муховой, которая занимает 15-ю строчку мирового рейтинга и имеет 12-й номер посева на турнире.

Их противостояние состоится вторым запуском на центральном корте после матча Аранго - Самсонова. Начало матча - ориентировочно в 07:30 по киевскому времени.

Это будет повторение встречи месячной давности, когда Мухова победила украинку в 1/8 финала Открытого чемпионата США. Теперь у Костюк есть шанс взять реванш в рамках азиатского турне.

Парный дебют с Данилович

После одиночного матча Костюк вернется на корт уже в паре с сербкой Ольгой Данилович.

Дуэт украинки и сербки встретится с шестыми сеяными - китаянкой Го Ханьюй и представительницей Александрой Пановой.

Игра состоится на корте №3, четвертым запуском после матча Андрееску/Юань - Тан/Ван. Ориентировочное начало - около 10:30 по киевскому времени.

Где смотреть матчи

Прямую трансляцию поединков турнира WTA 1000 в городе Ухань можно посмотреть в Украине на канале Setanta Sports Plus.