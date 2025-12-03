Комика Кирилла Ганина, который шутил об "уклонистах в Тисе", мобилизовали, - СМИ

Кирилл Ганин мобилизовался в ВСУ

Как сообщают СМИ, накануне артиста доставили в Святошинский территориальный центр комплектования, где он прошел все обязательные процедуры, в частности военно-врачебную комиссию.

По результатам отбора Ганина зачислили в одну из боевых бригад ВСУ.

Ранее он открыто говорил, что дважды пытался вступить в армию еще в начале полномасштабного вторжения, однако каждый раз получал отказ.

Впервые это произошло уже на пятый день большой войны - тогда в ТЦК усомнились, что он способен выполнять боевые задачи, и посоветовали остаться дома.

Кирилл Ганин (фото: instagram.com/kiril.ganin_club)

"Я считаю, что это мой долг. Потому что это обязанность всех адекватных людей - защищать свою страну. Впервые это было где-то на пятый день вторжения, когда мы разобрались с паникой, поняли, что у всех в основном все нормально", - рассказывал Ганин.

"В местном ЦНАПе был военкомат, я пошел туда и спросил, что делать. На меня посмотрел мэр и сказал: "А ты точно сможешь?" А это был период, когда я худел, ходил в спортзал... Говорит: "Иди домой, одевайся теплее. Придешь, мы тебя на блокпост поставим". Я пришел, а мне говорят, что уже не надо", - делился он.

Второй раз попытка была после того, как Ганин начал активно вести стримы в поддержку украинских военных.

Тогда ему объяснили, что в информационном пространстве он может быть полезнее для армии.

Кирилл Ганин (фото: instagram.com/kiril.ganin_club)

"Я пришел туда, говорю: "Все, я готов". Человек сидит и говорит: "Оно тебе надо? Сиди и делай эфиры красиво. Нам нравится", - вспоминал он.

Сам актер не скрывал, что не имеет никакой брони и всегда был морально готов пойти служить, если получит вызов. Теперь он официально стал военнослужащим.

Что известно о Кирилле Ганине

Кирилл Ганин - украинский актер, комик, сценарист и блогер, который стал известным благодаря ролям в популярных телесериалах и активной деятельности в соцсетях.

Зрители знают его по работам в таких проектах, как "#ЯЖЕБАТЬ", "Громада", "СуперКопы", "Великі Вуйки 2", "Танька и Володька", "Однажды под Полтавой", "Волонтеры 2".

Кроме актерской карьеры, Ганин участвовал в юмористическом шоу "Лига смеха", где возглавлял команду "НОС". Его выступления отличались острым юмором и социальными темами.

Кирилл Ганин (фото: instagram.com/kiril.ganin_club)

В 2024 году Кирилл оказался в центре скандала после выступления команды "Лиги смеха", во время которого прозвучала шутка на тему погибших в реке Тисе.

В видео герой, которого играл Ганин, якобы учит другого делать комплименты девушкам.

"Я тону в твоих бездонных глазах, как уклонист в Тисе", - говорит со сцены один из комиков.

Этот эпизод вызвал острую реакцию в соцсетях. Украинцы обвинили актеров в пренебрежении к памяти погибших и неуместности шутки на фоне войны. Видео массово критиковали, а сама ситуация получила широкую огласку.