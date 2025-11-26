ua en ru
Саливанчук призналась, почему остается с детьми в Украине во время войны

Среда 26 ноября 2025 12:23
Саливанчук призналась, почему остается с детьми в Украине во время войны Анна Саливанчук с сыновьями (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
Автор: Катерина Собкова

Украинская актриса Анна Саливанчук откровенно рассказала, почему, несмотря на ежедневные обстрелы и проблемы со светом, даже не рассматривает возможность уехать из страны вместе со своими сыновьями - 10-летним Глебом и 5-летним Никитой.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Почему Саливанчук не вывозит детей во время войны

Она призналась, что такие мысли могли бы возникнуть только в начале полномасштабного вторжения, но за последние четыре года она ни разу не покинула Украину и сейчас этого делать не собирается.

"Я очень большой патриот своей страны, как оказалось, если честно - даже не знала этого до полномасштабной войны", - отметила Анна.

По словам актрисы, в это непростое время она стала еще большим патриотом, чем могла представить.

"Для меня это было бы каким-то предательством. Я никого не осуждаю, но сама бы не смогла куда-нибудь уехать. Моя жизнь здесь, я должна чувствовать все как есть", - объяснила Саливанчук.

Саливанчук призналась, почему остается с детьми в Украине во время войныАктриса с сыновьями (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Звезда также рассказала, что живет с детьми на 24 этаже и во время воздушных тревог не спускается в укрытие.

"Мы живем на 24 этаже, в укрытие я не спускаюсь. Я люблю своих детей и верю в то, что мы будем жить долго, и все будет хорошо", - рассказала она.

Она призналась, что верит в будущее и сохраняет позитив, а для комфорта семьи установила инвертор и батарею.

"Единственное, что сделала, это купила себе инвертор, поставила батарею. Вот сейчас нет света, а у меня есть, все счастливы. И газовая плита, которая готовит котлетки и сырники моим детям", - добавила актриса.

Саливанчук призналась, почему остается с детьми в Украине во время войныСаливанчук и ее сыновья (фото предоставлено актрисой)

Как Анна Саливанчук воспитывает детей

Актриса откровенно рассказала и о своих подходах к воспитанию сыновей. По ее словам, она сочетает метод "кнута и пряника", ведь вынуждена быть и суровой, и мягкой одновременно.

Саливанчук признается, что не допускает физических наказаний, но иногда повышает голос, хотя сама этого искренне не любит.

"Поднять руку - никогда не подниму, поднять голос - к сожалению, приходится. Я очень этого не люблю. Постоянно им потом говорю, что я терпеть себя не могу за то, что кричу. Я себя раздражаю в этом состоянии, когда меня до него доводят", - призналась Анна.

В то же время Саливанчук отмечает, что ее сыновья - самые лучшие, и их взаимная любовь помогает ей делать все возможное, чтобы дети росли счастливыми.

"Как каждая мама может сказать, самые лучшие сыновья. Они меня обожают, я обожаю их, все делаю для того, чтобы они были счастливы", - подчеркнула актриса.

Саливанчук призналась, почему остается с детьми в Украине во время войныСаливанчук с сыновьями (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Вас также может заинтересовать

