Команда Зинченко сенсационно обыграла "The MongolZ" и вышла в плейоф BLAST Rivals 2025
Украинская киберспортивная команда "Passion" UA, владельцем которой является футболист Александр Зинченко, совершила сенсацию на старте BLAST Rivals 2025 Season 2.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Passion UA победили "The MongolZ" в драматическом матче
В дебютном матче турнира коллектив одолел одну из сильнейших команд мира - "The MongolZ" и гарантированно попал в плейоф.
Команда Зинченко сначала уступила на Overpass в овертайме 14:16, но затем одержала победы на Inferno и Nuke с одинаковым счетом 13:11, обеспечив себе место в четвертьфинале турнира.
Следующий поединок против Falcons, который состоится 13 ноября в 06:30 по киевскому времени, определит, начнет ли команда сразу с полуфинала.
Международный состав и подготовка к StarLadder Budapest Major 2025
Чтобы подняться в американском рейтинге и получить шанс на участие в StarLadder Budapest Major 2025, Passion UA сменили украинский состав на международный - теперь за команду выступают два американца, южноафриканец и украинец.
Major пройдет с 24 ноября по 14 декабря под эгидой украинского турнирного оператора.
Другие результаты и дальнейшее расписание турнира
Falcons начали турнир с победы над spirit (2:0) и теперь встретятся с Passion UA в матче за прямой выход в полуфинал. В группе B FURIA обыграла paiN, а Vitality победили TYLOO (2:1).
Победители этих матчей напрямую попадут в полуфинал, тогда как проигравшие команды будут бороться за последние путевки в четвертьфинал.
Расписание матчей BLAST Rivals 2025 Season 2 (13 ноября, Гонконг):
- 04:00 - "The MongolZ" vs "spirit" (BO3)
- 06:30 - "Passion" UA vs "Falcons" (BO3)
- 09:00 - "paiN" vs "TYLOO" (BO3)
- 11:30 - "FURIA" vs "Vitality" (BO3)
