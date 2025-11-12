ua en ru
Команда Зинченко сенсационно обыграла "The MongolZ" и вышла в плейоф BLAST Rivals 2025

Среда 12 ноября 2025 18:35
UA EN RU
Команда Зинченко сенсационно обыграла "The MongolZ" и вышла в плейоф BLAST Rivals 2025 "Passion" UA победили "The MongolZ" и вышли в плейоф BLAST Rivals 2025 (фото: "Passion UA")
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская киберспортивная команда "Passion" UA, владельцем которой является футболист Александр Зинченко, совершила сенсацию на старте BLAST Rivals 2025 Season 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Passion UA победили "The MongolZ" в драматическом матче

В дебютном матче турнира коллектив одолел одну из сильнейших команд мира - "The MongolZ" и гарантированно попал в плейоф.

Команда Зинченко сначала уступила на Overpass в овертайме 14:16, но затем одержала победы на Inferno и Nuke с одинаковым счетом 13:11, обеспечив себе место в четвертьфинале турнира.

Следующий поединок против Falcons, который состоится 13 ноября в 06:30 по киевскому времени, определит, начнет ли команда сразу с полуфинала.

Международный состав и подготовка к StarLadder Budapest Major 2025

Чтобы подняться в американском рейтинге и получить шанс на участие в StarLadder Budapest Major 2025, Passion UA сменили украинский состав на международный - теперь за команду выступают два американца, южноафриканец и украинец.

Major пройдет с 24 ноября по 14 декабря под эгидой украинского турнирного оператора.

Другие результаты и дальнейшее расписание турнира

Falcons начали турнир с победы над spirit (2:0) и теперь встретятся с Passion UA в матче за прямой выход в полуфинал. В группе B FURIA обыграла paiN, а Vitality победили TYLOO (2:1).

Победители этих матчей напрямую попадут в полуфинал, тогда как проигравшие команды будут бороться за последние путевки в четвертьфинал.

Расписание матчей BLAST Rivals 2025 Season 2 (13 ноября, Гонконг):

  • 04:00 - "The MongolZ" vs "spirit" (BO3)
  • 06:30 - "Passion" UA vs "Falcons" (BO3)
  • 09:00 - "paiN" vs "TYLOO" (BO3)
  • 11:30 - "FURIA" vs "Vitality" (BO3)

Ранее мы сообщали, что мировые доходы от киберспорта могут превысить 1 млрд долларов.

Также читайте о том, как NAVI упустили победу в финале Thunderpick.

Кроме того, узнайте, как россиян выгнали из престижного турнира ESL Pro League.

