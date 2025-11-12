Команда Зінченка сенсаційно обіграла "The MongolZ" і вийшла у плейоф BLAST Rivals 2025

Українська кіберспортивна команда "Passion" UA, власником якої є футболіст Олександр Зінченко, зробила сенсацію на старті BLAST Rivals 2025 Season 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Passion UA перемогли "The MongolZ" у драматичному матчі

У дебютному матчі турніру колектив здолав одну з найсильніших команд світу - "The MongolZ" і гарантовано потрапив до плейоф.

Команда Зінченка спершу поступилася на Overpass у овертаймі 14:16, але потім здобула перемоги на Inferno та Nuke з однаковим рахунком 13:11, забезпечивши собі місце у чвертьфіналі турніру.

Наступний поєдинок проти Falcons, який відбудеться 13 листопада о 06:30 за київським часом, визначить, чи почне команда відразу з півфіналу.

Міжнародний склад та підготовка до StarLadder Budapest Major 2025

Щоб піднятися у американському рейтингу та отримати шанс на участь у StarLadder Budapest Major 2025, Passion UA змінили український склад на міжнародний - тепер за команду виступають два американці, південноафриканець і українець.

Major відбудеться з 24 листопада до 14 грудня під егідою українського турнірного оператора.

Інші результати та подальший розклад турніру

Falcons розпочали турнір із перемоги над spirit (2:0) і тепер зустрінуться з Passion UA у матчі за прямий вихід у півфінал. У групі B FURIA обіграла paiN, а Vitality перемогли TYLOO (2:1).

Переможці цих матчів напряму потраплять до півфіналу, тоді як переможені команди боротимуться за останні путівки до чвертьфіналу.

Розклад матчів BLAST Rivals 2025 Season 2 (13 листопада, Гонконг):