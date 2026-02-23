У любви нет возраста: 5 украинских звезд, которые нашли свое счастье после 50 лет

Виктор Павлик

58-летний украинский певец Виктор Павлик имел насыщенную личную жизнь. Первой его женой была Лидия, в браке с которой 40 лет назад родился сын-первенец Александр.

Второй избранницей артиста стала женщина по имени Светлана, которая родила Павлику единственную дочь Кристину.

Дольше всего - более 20 лет - Виктор прожил в браке с Ларисой Созаевой. У пары родился сын Павел, который умер после длительной борьбы с раком.

Сейчас исполнитель в браке с блогером, его фанаткой и концертным директором Екатериной Репяховой.

Виктор Павлик с женой и сыном (фото: instagram.com/repyahovakate)

Она на 28 лет младше своего возлюбленного, впрочем это не мешает им строить счастливую семью, в которой уже родился самый младший сын певца - Михаил.

Разница в возрасте, а тем более почти в 30 лет, является большим испытанием для любых пар, что бы они не рассказывали публично.

Павлик и раньше не скрывал, что может поспорить с молодой женой. У него в основном берет верх характер, а у Кати - мудрость, когда надо просто промолчать.

Александр Пономарев

Украинскому певцу 52 года, и его личная жизнь всегда была непростой. С первой женой Еленой Мозговой Пономарев развелся из-за неверности: певец заявил, что не смог дважды простить ее измену.

Второй брак с Викторией Мартынюк также оказался неудачным: спустя 4,5 года они развелись, поскольку женщина поставила ему ультиматум - либо она, либо дочь Женя, которая жила с отцом после развода с Мозговой.

"Я сказал, что дочку выбрать не могу, она уже выбрана. А жену могу. Так мы и разошлись", - признался Александр.

Как сообщает инсайдер, сейчас артист находится в гражданском браке с девушкой по имени София, которая является его концертным директором.

Возлюбленная Александра Пономарева (скриншот tsn.ua)

По словам источника, паре комфортно вместе: они живут под одной крышей в доме певца на Левом берегу Днепра в Киеве.

София младше Пономарева на 17 лет. Несмотря на осторожность в публичности, артист однажды все же показал свою возлюбленную - правда, завуалировано.

В одном из клипов - "Пазлы" - на последних секундах появляется изображение девушки, которая невероятно похожа на Софию.

Надежда Матвеева

Украинская телеведущая Надежда Матвеева дважды была замужем и имеет 29-летнего сына Владислава от первого брака. Свою новую любовь она встретила в 53 года.

Ее избранник моложе на 20 лет. Ранее знаменитость считала, что такие отношения - табу, однако впоследствии призналась, что изменила свое мнение и позволила себе быть счастливой, несмотря на предубеждения и даже скептическую реакцию семьи.

"Он моложе на 20 лет. Я с этим табу жила. Я считала, что такие отношения не имеют смысла. Зачем эти проблемы? Но мои стереотипы разрушены жизнью, я позволила этому произойти и получаю от этого удовольствие", - признавалась она.

Надежда Матвеева с возлюбленным (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Евгений Рыбчинский

66-летний композитор и поэт Евгений Рыбчинский за свою жизнь имел два брака.

Первой женой художника стала женщина по имени Анастасия. Он женился на ней в 19 лет, и в этом браке родился сын Никита.

Во второй раз композитор женился в 37 лет с женщиной по имени Юлия. Бывшие супруги воспитывают троих общих сыновей - Даниила, Георгия и Ивана.

Недавно Рыбчинский подтвердил, что женился в третий раз. В то же время 55-летний композитор объяснил, почему не спешит показывать свою избранницу публике.

По его словам, личная жизнь должна оставаться личной, и он не видит смысла выставлять ее напоказ.

Евгений Рыбчинский (фото: instagram.com/ievgen_rybchynskyi)

Лариса Созаева

52-летняя танцовщица Лариса Созаева - третья жена Виктора Павлика, с которой он воспитывал общего сына Павла. Парень умер 7 августа 2020 года после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Несмотря на тяжелые испытания, женщина смогла снова найти любовь. В сентябре она официально узаконила отношения со своим возлюбленным Константином, с которым познакомилась на сайте знакомств.

Лариса Созаева с мужем (фото: show.obozrevatel.com)

Она рассказывала, что их отношения развивались довольно необычно - без традиционного предложения руки и сердца и даже без классической свадьбы.

Во время самого бракосочетания пара находилась на расстоянии друг от друга.

"Мы такая современная крутая пара за 50 в отношениях-применительно к отношениям! Я была на работе, Костя в другом месте. Мы с телефонами в руках соединили наши судьбы! Кстати, насчет возраста. Неважно, сколько человеку лет, возникает вопрос - хочет ли он или она быть в паре, или оставаться одиноким. Мне нужен партнер, муж, друг, любовник в одном лице! Я рискнула и получила желаемое", - отметила экс-жена 60-летнего артиста.