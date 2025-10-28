RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Клуб из прифронтового города первым вышел в четвертьфинал Кубка Украины (видео)

Фото: "Чернигов" - первый четвертьфиналист Кубка Украины (ФК "Чернигов")
Автор: Андрей Костенко

Клуб Первой лиги "Чернигов" вышел в 1/4 финала Кубка Украины-2025/25. В драматическом матче команда из прифронтового города победила второлиговое "Лесное", представляющее столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Кубок Украины, 1/8 финала

"Чернигов" - "Лесное" - 1:1, по пенальти - 4:3

Голы: Романченко, 78 (пенальти) - Рыбалка, 90+5 (пенальти)

Два пенальти в основное время

Почти все основное время поединка прошло без голов, и лишь под занавес мяч впервые оказался в сетке. На 78-й минуте хозяева повели благодаря пенальти в исполнении Анатолия Романченко.

Однако "Лесное" не сдавалось. За столичную команду весь матч провел бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Рыбалка. А уже при счете 0:1 на поле появился легендарный экс-динамовец Денис Гармаш.

Благодаря опыту этих игроков и настойчивости их партнеров "Лесное" в компенсированное время заработало право на пенальти, который реализовал Рыбалка - 1:1.

Гармаш забил, но этого было мало

Согласно новому регламенту Кубка, дополнительное время не назначалось, а команды сразу выполняли серию послематчевых 11-метровых ударов.

Героем встречи стал вратарь "Чернигова" Максим Татаренко, который отразил два удара соперников.

Несмотря на то, что Гармаш и Рыбалка свои попытки реализовали, этого оказалось мало - двое их партнеров из "Лесного" промахнулись.

В итоге победа хозяев в серии - 4:3.

Исторический выход в четвертьфинал

Таким образом, "Чернигов" продолжает борьбу в Кубке Украины, оформив исторический выход в четвертьфинал.

Команда попала в 1/8 финала благодаря технической победе над "Кривбассом", а теперь выбила из турнира коллектив с бывшими динамовцами.

Ранее мы рассказали, кто стал лучшим футболистом и тренером 10-го тура УПЛ.

Также смотрите полное расписание матчей и трансляций 1/8 финала Кубка Украины.

