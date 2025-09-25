ua en ru
"Чернигов" вышел в 1/8 Кубка Украины после дисквалификации "Кривбасса": когда и где смотреть жеребьевку вживую

Киев, Четверг 25 сентября 2025 20:20
"Чернигов" вышел в 1/8 Кубка Украины после дисквалификации "Кривбасса": когда и где смотреть жеребьевку вживую Фото: ФК "Чернигов" сыграет в 1/8 финала национального Кубка (instagram.com/fc.chernihiv)
Автор: Андрей Костенко

Последний участник 1/8 финала Кубка Украины определился в кабинетах национальной Ассоциации футбола. Получив бан за нарушение регламента, криворожский "Кривбасс" уступил место в турнире ФК "Чернигов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Что нарушил "Кривбасс"

Поединок 1/16 финала между "Черниговом" из Первой лиги и "Кривбассом" из УПЛ завершился победой высших по рангу в серии пенальти (1:1, по пенальти - 1:3).

Однако Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ аннулировал результат матча и присудил техническую победу "Чернигову" (3:0), так как "Кривбасс" нарушил регламент. После замены на 69-й минуте в составе криворожского клуба на поле оказалось сразу 8 легионеров вместо 7-ми разрешенных.

Таким образом, "Чернигов" стал последним официальным участником 1/8 финала Кубка Украины.

Кто сыграет в 1/8-й

В данную стадию соревнования вышло 16 команд. Из них лишь 5 представителей элитного дивизиона. 7 команд представляют Первую лигу, еще 3 - Вторую, также сыграет один представитель аматорского футбола.

Список участников 1/8 финала Кубка Украины-2025/26

  • ЛНЗ (Черкассы, УПЛ)
  • "Шахтер" (Донецк, УПЛ)
  • "Динамо" (Киев, УПЛ)
  • "Металлист 1925" (Харьков, УПЛ)
  • "Рух" (Львов, УПЛ)
  • "Виктория" (Сумы, 1 лига)
  • "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь, 1 лига)
  • "Буковина" (Черновцы, 1 лига)
  • "Нива" (Тернополь, 1 лига)
  • "Ингулец" (Петрово, 1 лига)
  • "Агробизнес" (Волочиск, 1 лига)
  • "Чернигов" (1 лига)
  • "Лесное" (Киев, 2 лига)
  • "Нива" (Винница, 2 лига)
  • "Локомотив" (Киев, 2 лига)
  • "Агротех" (Тишковка, любители)

Когда жеребьевка

Пары участников 1/8 финала определятся во время жеребьевки, которая пройдет в пятницу, 26 сентября в 13:00.

За ней можно будет следить вживую на YouTube-канале турнира.

Ранее мы рассказали, как любительский "Агротех" сотворил сенсацию в Кубке Украины.

Также читайте, как легенда "Динамо" Гармаш вывел новый клуб в 1/8 финала национального Кубка.

Новости
