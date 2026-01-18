Кит Урбан закрутил новый роман после развода с Николь Кидман: кто его вероятная возлюбленная

Как сообщают источники, развод пары официально завершился 6 января.

Он прошел достаточно быстро и без громких судебных скандалов: якобы ни одна из сторон не требовала алиментов, а финансовые вопросы раздела имущества решают по взаимной договоренности.

Однако, несмотря на внешнюю сдержанность, окружение намекает, что эмоционально эта история далась обоим непросто.

На фоне этих событий, в СМИ и фанатских кругах активно обсуждают возможную новую возлюбленную Урбана.

"Я слышал, что у него кто-то есть, именно поэтому девушки публично поддерживают маму. Люди думают, что Кит и его новая пассия даже живут вместе. Девочки-подростки очень любят своих пап, так что точно есть причина, почему они больше благосклонны к маме сейчас", - сказал инсайдер.

Чаще всего упоминается имя молодой белокурой кантри-певицы Карли Скотт Коллинз, которая в последнее время стала заметной фигурой на музыкальной сцене Нэшвилла.

Карли Скотт Коллинз (фото: instagram.com/karleyscottcollins)

По слухам, именно она могла сблизиться с Китом во время совместных концертных пересечений, ведь они вместе работали в рамках больших гастролей, а также сотрудничали в рамках его тура, где Карли выступала на разогреве.

"Все уверены", что 58-летний Урбан имеет отношения с кем-то новым, и что эти отношения "серьезные" - спекуляции относительно нынешней девушки Урбана сосредоточены на 26-летней звезде кантри Карли Скотт Коллинз", - говорится в издании.

Карли Скотт Коллинз (фото: instagram.com/karleyscottcollins)

При этом пока что нет официальных подтверждений, что между ними действительно роман.

Однако внимание публики подогревают факты, что они часто появлялись в одной профессиональной среде в очень "символический" период - еще до того, как развод Кидман и Урбана стал публичным.

Карли Скотт Коллинз и Кит Урбан (фото: instagram.com/karleyscottcollins)

Дополнительно интерес вызывает и разница в возрасте: Карле 25 лет, и она примерно на 35 лет моложе музыканта.

Тем временем сама Николь Кидман, судя по последним появлениям, делает ставку на семью.

После праздников в Австралии актриса вернулась в Нэшвил вместе с дочерьми и выглядела заметно спокойнее, чем несколькими месяцами ранее.

Инсайдеры предполагают, что девочки сознательно держатся рядом с мамой и демонстрируют поддержку, ведь новости о возможных новых отношениях отца могли стать для них дополнительным ударом.

Николь Кидман и Кит Урбан (фото: Getty Images)

Сам Урбан также, похоже, не планирует менять жизнь кардинально и продолжает активно работать в Нэшвилле.

По словам источников, он купил и ремонтирует музыкальную студию на легендарном Music Row, а параллельно якобы записывает новый альбом.

И пока Кидман строит новую реальность вместе с дочерьми, все больше людей в шоу-бизнесе убеждены: Кит Урбан уже движется дальше - и, возможно, не один.