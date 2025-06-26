Роналду официально выбрал клуб, где планирует забить 1000-й гол

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт клуба .

Что известно о новом контракте

Согласно обновленным условиям, 40-летний форвард останется в команде еще минимум на два сезона - до лета 2027 года.

Роналду присоединился к "Аль-Насра" в начале 2023 года после разрыва контракта с "Манчестер Юнайтед". Переход стал одним из самых громких трансферов в истории азиатского футбола.

В сезоне-2024/25 португалец провел 41 матч во всех турнирах, забив 35 голов и отдав 4 результативные передачи. Его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 12 миллионов евро.

Сколько голов до рекорда

В составе аравийской команды Роналду намерен достичь символической отметки в 1000 забитых мячей за карьеру.

Его текущий счет - 938 голов (800 за клубы и 138 - за сборную). Таким образом, до цели осталось еще 62 точных удара.