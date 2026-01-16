Финалистка Нацотбора сделала заявление после обвинений в сотрудничестве с россиянином

Финалистка Нацотбора на "Евровидение-2026" Valeriya Force впервые прокомментировала скандал относительно ее сотрудничества с россиянином .

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram артистки.

О чем именно решила заявить певица

Valeriya Force отметила, что считает важным публично объяснить детали своего творческого пути.

По словам артистки, в 2023-2024 годах она работала под другим именем, но в рамках продюсерского формата.

"В 2023-2024 годах я работала под именем Vesta в рамках продюсерского проекта" - сообщила Valeriya Force.

При этом певица подчеркнула, что не руководила процессами, связанными с продвижением и технической частью релизов.

"Решения по цифровому продвижению, дистрибуции, микшингу и мастерингу принимались продюсером и не входили в мою зону ответственности" - пояснила Valeriya Force.

Valeriya Force (фото: instagram.com/valeriya.force)

Исполнительница заверила, что ее роль в проекте касалась именно творчества, а не организационных или "рыночных" моментов.

"Моей ответственностью была исключительно творческая часть" - подчеркнула певица.

Отдельно Валерия отреагировала на обсуждение "российского следа" и отметила, что не работала на рынок страны-агрессора.

"Я не работала в России стране агрессора и не выпускала музыку для этого рынка", - заявила она.

Что сейчас с проектом Vesta

Певица уточнила, что этот этап уже завершен.

"Проект Vesta закрыт в конце 2024 года" - уточнила финалистка Нацотбора.

Также артистка рассказала, что с 2025 года работает под новым сценическим именем и сотрудничает с другими профессионалами.

"С 2025 года я работаю как Valeriya Force и являюсь артистом американского лейбла и сотрудничаю исключительно с саундпродюсером Vinny Venditto" - добавила исполнительница.

Valeriya Force (фото: instagram.com/valeriya.force)

Напомним, подозрения относительно возможных связей финалистки Нацотбора с РФ появились почти сразу после того, как 15 января участники отбора провели жеребьевку и представили свои конкурсные песни.

После этого в соцсетях начали обсуждать деятельность Валерии и ее возможное сотрудничество с представителями российского музыкального рынка.

В частности, блогер Богдан Беспалов обратил внимание на саундпродюсера и звукорежиссера D.Woo, который в своем Instagram указывает местом жительства Россию и, по данным публичных упоминаний, работает с артистами из РФ.

Отдельно пользователи обратили внимание на то, что среди контактов и возможных сотрудничеств D.Woo якобы фигурирует российский певец Леша Свик, которого в сети связывают с поддержкой войны и политики Владимира Путина.