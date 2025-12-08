ua en ru
Кэти Перри официально подтвердила роман с Джастином Трюдо: первое совместное фото пары

Понедельник 08 декабря 2025 11:23
UA EN RU
Кэти Перри официально подтвердила роман с Джастином Трюдо: первое совместное фото пары Кэти Перри и Джастин Трюдо (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Американская поп-звезда Кэти Перри впервые публично подтвердила роман с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Певица опубликовала в соцсетях серию совместных фото с политиком во время их путешествия по Японии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram исполнительницы.

На снимках пара проводит время вместе в ресторане, музее, а также делает совместные селфи.

Публикация быстро собрала более 340 тысяч лайков. В комментариях пользователи больше всего обсуждали именно присутствие Трюдо на фото и заметную близость между ним и артисткой.

Кэти Перри официально подтвердила роман с Джастином Трюдо: первое совместное фото парыКэти Перри и Джастин Трюдо (фото: instagram.com/katyperry)

Сейчас Кэти Перри находится в мировом туре Lifetimes, и, как видно из публикаций, ее сопровождает особый гость.

В то же время Джастин Трюдо во время пребывания в Японии также провел официальную встречу с бывшим премьер-министром страны Фумио Кишидой - на мероприятии его сопровождала Перри.

Японский политик поделился совместным фото в своем Instagram.

Что известно об отношениях Перри и Трюдо

Слухи о романе звезды и канадского политика ходили еще с июля. Тогда таблоид TMZ опубликовал видео, на котором Перри и Трюдо вместе ужинали в ресторане.

Через несколько месяцев их заметили в Париже после концерта певицы, когда они покидали кабаре Crazy Horse.

В ноябре пару снова запечатлели папарацци во время отдыха на роскошной яхте.

Напомним, Джастин Трюдо развелся с Софи Грегуар в 2023 году - у пары трое детей.

Кэти Перри в июле прошлого года объявила о разрыве с актером Орландо Блумом, с которым воспитывает дочь Дэйзи.

Джастин Трюдо Звёзды
Новости
