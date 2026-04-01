Сказка "сине-желтых" и фиаско Италии: кто вышел на ЧМ-2026 через европейский плей-офф (видео)

31 марта состоялись финальные поединки плей-офф европейского отбора на чемпионат мира 2026 года. Для определения финалистов понадобилось две серии пенальти.

О результатах поединков сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляции на медиасервисе MEGOGO .

Успех обидчиков Украины

Швеция - Польша - 3:2

Голы: Эланга, 19, Лагербильке, 44, Дьокереш, 88 - Залевский, 33, Свидерский, 55

Сборная Швеции, которая в полуфинале остановила Украину, вырвала непростую победу над Польшей.

Поляки дважды находили силы отыграться, отвечая на точные удары Энтони Эланги и Густава Лагербильке. Однако последнее слово осталось за Виктором Дьокерешем - именно его гол на 88-й минуте стал решающим. Напомним, что в предыдущей игре форвард отметился историческим хет-триком в ворота украинской команды.

Таким образом, на ЧМ-2026 будет "сине-желтая" команда, хотя и не совсем та, о которой мы мечтали. В финальном турнире скандинавы сыграют в группе F - с Нидерландами, Японией и Тунисом.

Возвращение Турции на Мундиаль

Косово - Турция - 0:1

Гол: Актюркоглу, 53

Сборная Турции в решающем матче отбора к ЧМ-2026 добыла путевку на Мундиаль, одолев Косово. Судьбу встречи решил единственный гол Керема Актюркоглу.

Успех стал историческим для турецкой команды, ведь это их первая успешная квалификация на чемпионат мира с 2002 года. Тогда, на турнире в Японии и Южной Корее турки сенсационно завоевали бронзовые награды.

По результатам жеребьевки, на ЧМ-2026 Турция попала в группу D. Соперниками команды станут хозяева турнира - сборная США, а также Австралия и Парагвай.

Победа Чехии в серии пенальти

Чехия - Дания - 2:2, пенальти - 3:1

Голы: Шульц, 3, Крейчи, 100 - Андерсен, 72, Хег, 112

Быстрый гол чеха Павела Шульца уже на 3-й минуте определил характер игры. После этого хозяева сосредоточились на обороне, успешно сдерживая массовые атаки датчан.

Однако на 72-й минуте Дания отыгралась: Йоаким Андерсен воспользовался ошибкой голкипера во время навеса со штрафного и головой переправил мяч в сетку (1:1). Игра перешла в овертайм, где страсти вспыхнули с новой силой. На 101-й минуте Ладислав Крейчи снова вывел чехов вперед - 2:1. Дания ответила на 112-й минуте голом Каспера Хега.

Судьбу путевки на Мундиаль решила серия пенальти, где хладнокровнее оказались хозяева - 3:1. На чемпионате мира они сыграют в группе А, куда также попали Мексика, Южная Корея и Южная Африка.

Безумие в Боснии

Босния и Герцеговина - Италия - 1:1, пенальти - 4:1

Голы: Табакович, 79 - Кин, 15

Удаление: Бастони (Италия), 40 (прямая красная)

Финальная битва началась по сценарию гостей: Мойзе Кин в очередной раз подтвердил статус лидера, забив свой восьмой гол в семи последних матчах за сборную.

Однако удержать преимущество четырехкратным чемпионам мира помешала дисциплина. В конце первого тайма Алессандро Бастони оставил команду Дженнаро Гаттузо в меньшинстве, получив прямую красную карточку за грубый подкат. Боснийцы воспользовались численным преимуществом и смогли отыграться на 80-й минуте: отличился Харис Табакович.

Судьбу путевки на ЧМ-2026 решила лотерея, где Босния оказалась на голову сильнее (4:1). Неудачные попытки Франческо Эспозито и Брайана Кристанте с отметки оставили "Скуадру Адзурру" за бортом мундиаля. Итальянцы на попали на третий чемпионат мира подряд.

Босния и Герцеговина благодаря исторической победе выступит на мировом форуме в группе B, где ее соперниками станут Канада, Катар и Швейцария.