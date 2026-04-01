ua en ru
Ср, 01 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Сказка "сине-желтых" и фиаско Италии: кто вышел на ЧМ-2026 через европейский плей-офф (видео)

00:51 01.04.2026 Ср
3 мин
Последние четыре путевки от Европы разыграли в ожесточенных битвах
aimg Андрей Костенко
Сказка "сине-желтых" и фиаско Италии: кто вышел на ЧМ-2026 через европейский плей-офф (видео) Сборная Швеции пробилась на ЧМ (фото: x.com/svenskfotboll)

31 марта состоялись финальные поединки плей-офф европейского отбора на чемпионат мира 2026 года. Для определения финалистов понадобилось две серии пенальти.

О результатах поединков сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляции на медиасервисе MEGOGO.

Читайте также: Украина - Албания: команда Реброва одержала победу в противостоянии неудачников

Успех обидчиков Украины

Швеция - Польша - 3:2

Голы: Эланга, 19, Лагербильке, 44, Дьокереш, 88 - Залевский, 33, Свидерский, 55

Сборная Швеции, которая в полуфинале остановила Украину, вырвала непростую победу над Польшей.

Поляки дважды находили силы отыграться, отвечая на точные удары Энтони Эланги и Густава Лагербильке. Однако последнее слово осталось за Виктором Дьокерешем - именно его гол на 88-й минуте стал решающим. Напомним, что в предыдущей игре форвард отметился историческим хет-триком в ворота украинской команды.

Таким образом, на ЧМ-2026 будет "сине-желтая" команда, хотя и не совсем та, о которой мы мечтали. В финальном турнире скандинавы сыграют в группе F - с Нидерландами, Японией и Тунисом.

Возвращение Турции на Мундиаль

Косово - Турция - 0:1

Гол: Актюркоглу, 53

Сборная Турции в решающем матче отбора к ЧМ-2026 добыла путевку на Мундиаль, одолев Косово. Судьбу встречи решил единственный гол Керема Актюркоглу.

Успех стал историческим для турецкой команды, ведь это их первая успешная квалификация на чемпионат мира с 2002 года. Тогда, на турнире в Японии и Южной Корее турки сенсационно завоевали бронзовые награды.

По результатам жеребьевки, на ЧМ-2026 Турция попала в группу D. Соперниками команды станут хозяева турнира - сборная США, а также Австралия и Парагвай.

Победа Чехии в серии пенальти

Чехия - Дания - 2:2, пенальти - 3:1

Голы: Шульц, 3, Крейчи, 100 - Андерсен, 72, Хег, 112

Быстрый гол чеха Павела Шульца уже на 3-й минуте определил характер игры. После этого хозяева сосредоточились на обороне, успешно сдерживая массовые атаки датчан.

Однако на 72-й минуте Дания отыгралась: Йоаким Андерсен воспользовался ошибкой голкипера во время навеса со штрафного и головой переправил мяч в сетку (1:1). Игра перешла в овертайм, где страсти вспыхнули с новой силой. На 101-й минуте Ладислав Крейчи снова вывел чехов вперед - 2:1. Дания ответила на 112-й минуте голом Каспера Хега.

Судьбу путевки на Мундиаль решила серия пенальти, где хладнокровнее оказались хозяева - 3:1. На чемпионате мира они сыграют в группе А, куда также попали Мексика, Южная Корея и Южная Африка.

Безумие в Боснии

Босния и Герцеговина - Италия - 1:1, пенальти - 4:1

Голы: Табакович, 79 - Кин, 15

Удаление: Бастони (Италия), 40 (прямая красная)

Финальная битва началась по сценарию гостей: Мойзе Кин в очередной раз подтвердил статус лидера, забив свой восьмой гол в семи последних матчах за сборную.

Однако удержать преимущество четырехкратным чемпионам мира помешала дисциплина. В конце первого тайма Алессандро Бастони оставил команду Дженнаро Гаттузо в меньшинстве, получив прямую красную карточку за грубый подкат. Боснийцы воспользовались численным преимуществом и смогли отыграться на 80-й минуте: отличился Харис Табакович.

Судьбу путевки на ЧМ-2026 решила лотерея, где Босния оказалась на голову сильнее (4:1). Неудачные попытки Франческо Эспозито и Брайана Кристанте с отметки оставили "Скуадру Адзурру" за бортом мундиаля. Итальянцы на попали на третий чемпионат мира подряд.

Босния и Герцеговина благодаря исторической победе выступит на мировом форуме в группе B, где ее соперниками станут Канада, Катар и Швейцария.

Ранее мы сообщали, что украинский клуб сделал официальное заявление об интересе к Реброву.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Дают два месяца. Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - Зеленский
Дают два месяца. Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - Зеленский
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны