Украина - Албания: команда Реброва одержала победу в противостоянии неудачников (видео)

23:36 31.03.2026 Вт
3 мин
Поединок в Валенсии вероятно завершил эру очередного тренера "сине-желтых"
aimg Андрей Костенко
Украина - Албания: команда Реброва одержала победу в противостоянии неудачников (видео) Украина победила Албанию (фото: УАФ)

Сборная Украины провела последний поединок в рамках действующего контракта ее нынешнего главного тренера Сергея Реброва. В испанской Валенсии "сине-желтые" поспарринговали с другими неудачниками плей-офф отбора ЧМ-2026 - албанцами.

О том как прошел матч - сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию на медиасервисе MEGOGO.

Товарищеский матч

Украина - Албания - 1:0

Гол: Гуцуляк, 46

Выбор Реброва

Статус матча предполагал, что тренерский штаб сборной Украины позволит сыграть футболистам, которые при других условиях остались бы на скамейке запасных.

Так и произошло. Место в воротах занял Дмитрий Ризнык, дебютировал в команде защитник Эдуард Сарапий, позволили размяться Руслану Малиновскому и Ефиму Конопле, пропускавшим игру со шведами из-за перебора карточек. В предыдущем варианте "старта" был заявлен Виталий Миколенко, но буквально в последний момент его заменили на Богдана Михайличенко.

Украина - Албания: команда Реброва одержала победу в противостоянии неудачников (видео)

Первый тайм: доминация без голов

Украина полностью переиграла соперника в первой половине игры. Об этом красноречиво свидетельствует хотя бы статистика ударов - 10:1 (3:1 - в створ). По владению мяча подопечные Реброва также были впереди 53% против 47%.

Наибольшая опасность в нашей команде исходила от Романа Яремчука, который действовал на острие атаки. Форвард "Лиона" даже забил на 16-й минуте, замкнув головой навес Алексея Гуцуляка, однако арбитры зафиксировали офсайд.

Также беспокоил голкипера албанцев Руслан Малиновский своими фирменными дальними выстрелами. Отличный момент имел Назар Волошин на 23-й минуте, но его удар вратарь отбил ногой.

Несмотря на тотальное преимущество "сине-желтых", команды ушли на отдых при нулях на табло.

Второй тайм: победный мяч Гуцуляка

Однако, не успела игра восстановиться после перерыва, как мяч таки оказался в воротах. Гол сборной Украины организовали футболисты житоаирского "Полесья": Михайличенко навесил с левого фланга, а Гуцуляк пробил головой в противоход вратарю. Для вингера "волков" это был уже шестой точный удар за сборную. Напомним, что именно он стал лучшим бомбардиром "сине-желтых" в 2025 году.

После этого сборная Украины изменила тактику: отдав мяч сопернику, "сине-желтые" стали действовать на контратаках. Албвнцы имели шанс этим воспользоваться. В частности на 58-й минуте, когда Ризнык выполнил эффектный сейв после удара в девятку от Казима Лачи.

На 63-й минуте Ребров сделал тройную замену: на поле вышли Матвей Пономаренко, Александр Тымчик и Иван Калюжный - вместо Романа Яремчука, Егора Ярмолюка и Ефима Конопли.

И почти сразу Украина должна была забивать во второй раз. После прострела Гуцуляка албанцы заблокировали удар Малиновского, но затем Волошин успел пробить с близкого расстояния - вратарь спас номинальных гостей. А потом Николай Шапаренко попал в штангу после удара из пределов штрафной площадки.

На 74-й минуте Ребров сделал еще две замены: Волошин и Малиновский покинули поле, вместо них вышли Александр Зубков и Александр Пихаленок.

Команды снова обменялись острыми моментами. У Украины дубль мог оформить Гуцуляк, у албанцев Мирто Узуни проверил реакцию Ризныка.

На последнюю десятиминутку в сборной Украины вышли Виктор Цыганков и Георгий Судаков, которые заменили Гуцуляка и Шапаренко.

Впрочем внести кардинальные изменения в ход поединка они не смогли. Матч завершился минимальной победой "сине-желтых".

Ранее мы сообщали, что украинский клуб сделал официальное заявление об интересе к Реброву.

Дают два месяца. Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - Зеленский
Дают два месяца. Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - Зеленский
