Катастрофа для Украины: сборная по теннису провалила первый день Кубка Дэвиса

Суббота 07 февраля 2026 17:36
Катастрофа для Украины: сборная по теннису провалила первый день Кубка Дэвиса Мужская сборная Украины по теннису (фото: ФТУ)
Автор: Екатерина Урсатий

Мужская сборная Украины по теннису неудачно начала выступления в плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса. По итогам первого игрового дня украинцы уступают команде Люксембурга со счетом 0:2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Родеш подтвердил статус фаворита в игре с Крутых

Сборная Украины оказалась в критическом положении после двух стартовых одиночных поединков в противостоянии со сборной Люксембурга.

Открывал игровую программу лидер украинской команды Алексей Крутых (№569 АТР).

Ему противостоял первая ракетка Люксембурга Крис Родеш, который занимает 138-ю строчку в мировом рейтинге.

Несмотря на усилия украинца, Родеш полностью контролировал ход встречи.

В первой партии люксембуржец выиграл со счетом 6:3, а во втором сете его преимущество стало еще более ощутимым.

Родеш отдал Крутых лишь один гейм, завершив матч убедительной победой - 6:1. Таким образом Люксембург добыл первое очко в серии.

Орлов не удержал преимущество в матче против Кнаффа

Во втором поединке субботы на корт вышли Владислав Орлов (499 АТР) и Алекс Кнафф (№687 АТР).

Наиболее напряженной выдалась первая партия, судьба которой решалась на тай-брейке. Орлов имел шансы на успех, однако в решающий момент сильнее оказался Кнафф - 7:6(2).

Второй сет прошел по сценарию представителя Люксембурга.

Орлов допустил ряд ошибок, что позволило Кнаффу быстро завладеть инициативой и довести дело до победы - 6:2. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

Формат турнира и шансы на спасение

По состоянию на вечер 7 февраля общий счет в матчевой встрече - 2:0 в пользу Люксембурга. Для итоговой победы одной из команд необходимо выиграть три матча из пяти.

Решающие игры запланированы на воскресенье, 8 февраля:

  • Программа игрового дня начнется в 12:00 по киевскому времени с парной встречи.
  • В случае необходимости состоятся еще два одиночных матча.

Победитель этого противостояния осенью будет соревноваться в Первой Мировой группе. Команда, которая потерпит поражение, вынуждена будет опуститься во Вторую Мировую группу.

Теннис Сборная Украины
