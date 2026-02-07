Катастрофа для України: збірна з тенісу провалила перший день Кубка Девіса

Чоловіча збірна України з тенісу невдало розпочала виступи у плей-оф Першої Світової групи Кубка Девіса. За підсумками першого ігрового дня українці поступаються команді Люксембургу з рахунком 0:2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Родеш підтвердив статус фаворита у грі з Крутих

Збірна України опинилася у критичному становищі після двох стартових одиночних поєдинків у протистоянні зі збірною Люксембургу.

Відкривав ігрову програму лідер української команди Олексій Крутих (№569 АТР).

Йому протистояв перша ракетка Люксембургу Кріс Родеш, який посідає 138-му сходинку у світовому рейтингу.

Попри зусилля українця, Родеш повністю контролював хід зустрічі.

У першій партії люксембуржець виграв з рахунком 6:3, а в другому сеті його перевага стала ще більш відчутною.

Родеш віддав Крутих лише один гейм, завершивши матч переконливою перемогою - 6:1. Таким чином Люксембург здобув перше очко в серії.

Орлов не втримав перевагу в матчі проти Кнаффа

У другому поєдинку суботи на корт вийшли Владислав Орлов (499 АТР) та Алекс Кнафф (№687 АТР).

Найбільш напруженою видалася перша партія, доля якої вирішувалася на тай-брейку. Орлов мав шанси на успіх, проте у вирішальний момент сильнішим виявився Кнафф - 7:6(2).

Другий сет пройшов за сценарієм представника Люксембургу.

Орлов припустився низки помилок, що дозволило Кнаффу швидко заволодіти ініціативою та довести справу до перемоги - 6:2. Зустріч тривала 1 годину 35 хвилин.

Формат турніру та шанси на порятунок

Станом на вечір 7 лютого загальний рахунок у матчевій зустрічі - 2:0 на користь Люксембургу. Для підсумкової перемоги одній з команд необхідно виграти три матчі з п'яти.

Вирішальні ігри заплановані на неділю, 8 лютого:

Програма ігрового дня розпочнеться о 12:00 за київським часом з парної зустрічі.

У разі потреби відбудуться ще два одиночні матчі.

Переможець цього протистояння восени змагатиметься у Першій Світовій групі. Команда, що зазнає поразки, вимушена буде опуститися до Другої Світової групи.