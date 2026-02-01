ua en ru
Вс, 01 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Алькарас победил Джоковича в финале Australian Open-2026: историческое достижение испанца

Воскресенье 01 февраля 2026 14:12
UA EN RU
Алькарас победил Джоковича в финале Australian Open-2026: историческое достижение испанца Карлос Алькарас (фото: x.com/AustralianOpen)
Автор: Андрей Костенко

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал чемпионом Australian Open-2026, обыграв в финале серба Новака Джоковича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат финального матча.

Australian Open, мужчины, финал

Карлос Алькарас (Испания) - Новак Джокович (Сербия) - 2:6, 6:2, 6:3, 7:5

Триумф с камбэком

Финал начался неожиданно уверенно для Джоковича. Опытный серб агрессивно действовал на приеме и почти не ошибался на подаче, позволив сопернику взять лишь два гейма - 6:2.

Впрочем дальше инициативу перехватил Алькарас. Уже во второй партии он сделал ранний брейк и сравнял счет по сетам - 6:2. В третьей партии испанец вновь завладел преимуществом после брейка в середине сета и довел его до победы - 6:3.

Наиболее напряженной стала четвертая партия. Соперники шли гейм в гейм, однако в решающий момент Алькарас дожал оппонента, оформив брейк в 12-м гейме и реализовав матчпойнт - 7:5.

В целом борьба на корте продолжалась около трех часов.

Историческое достижение Алькараса

Для испанца это первый титул Australian Open в карьере. Теперь в его активе есть победы на всех четырех мэйджорах:

  • US Open - 2022, 2025
  • Уимблдон - 2023, 2024
  • Ролан Гаррос - 2024, 2025
  • Australian Open - 2026

В возрасте 22 лет он стал самым молодым теннисистом в истории, который собрал полный комплект титулов Grand Slam, превзойдя достижение Рафаэля Надаля (24 года).

Кроме того, это уже седьмой трофей мэйджора в восьми финалах для испанца.

Алькарас победил Джоковича в финале Australian Open-2026: историческое достижение испанца

Принципиальное противостояние с Джоковичем

Финал стал 11-м очным матчем Алькараса и Джоковича. До встречи счет был равным - по пять побед. Благодаря триумфу в Мельбурне испанец вышел вперед.

Для серба это был 11-й финал Australian Open в карьере, где он ранее одержал 10 побед.

Ранее мы сообщили, что Рыбакина сенсационно победила Соболенко в женском финале Australian Open-2026.

Также читайте, как удар украинки Марты Костюк признали лучшим в январе по версии WTA.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Australian Open
Новости
Штурм на Покровском фронте провалился: ВСУ уничтожили 4 взвода врага (видео)
Штурм на Покровском фронте провалился: ВСУ уничтожили 4 взвода врага (видео)
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве