Алькарас победил Джоковича в финале Australian Open-2026: историческое достижение испанца
Испанский теннисист Карлос Алькарас стал чемпионом Australian Open-2026, обыграв в финале серба Новака Джоковича.
Australian Open, мужчины, финал
Карлос Алькарас (Испания) - Новак Джокович (Сербия) - 2:6, 6:2, 6:3, 7:5
Триумф с камбэком
Финал начался неожиданно уверенно для Джоковича. Опытный серб агрессивно действовал на приеме и почти не ошибался на подаче, позволив сопернику взять лишь два гейма - 6:2.
Впрочем дальше инициативу перехватил Алькарас. Уже во второй партии он сделал ранний брейк и сравнял счет по сетам - 6:2. В третьей партии испанец вновь завладел преимуществом после брейка в середине сета и довел его до победы - 6:3.
Наиболее напряженной стала четвертая партия. Соперники шли гейм в гейм, однако в решающий момент Алькарас дожал оппонента, оформив брейк в 12-м гейме и реализовав матчпойнт - 7:5.
В целом борьба на корте продолжалась около трех часов.
Историческое достижение Алькараса
Для испанца это первый титул Australian Open в карьере. Теперь в его активе есть победы на всех четырех мэйджорах:
- US Open - 2022, 2025
- Уимблдон - 2023, 2024
- Ролан Гаррос - 2024, 2025
- Australian Open - 2026
В возрасте 22 лет он стал самым молодым теннисистом в истории, который собрал полный комплект титулов Grand Slam, превзойдя достижение Рафаэля Надаля (24 года).
Кроме того, это уже седьмой трофей мэйджора в восьми финалах для испанца.
Принципиальное противостояние с Джоковичем
Финал стал 11-м очным матчем Алькараса и Джоковича. До встречи счет был равным - по пять побед. Благодаря триумфу в Мельбурне испанец вышел вперед.
Для серба это был 11-й финал Australian Open в карьере, где он ранее одержал 10 побед.
